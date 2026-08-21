Ramalan Zodiak Capricorn 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn harus waspadai perubahan suasana hati karena kekhawatiran kecil dapat menyebabkan tekanan emosional dan mental.



Capricorn harus belajar berkomunikasi dengan orang-orang terkasih sehingga orang lain dapat memahami. Hal ini akan mencegah Capricorn menjadi melankolis atau depresi.



Lebih jauh lagi, Capricorn akan dapat mencegah pertengkaran dan kesalahpahaman yang tidak perlu, sehingga menghasilkan harmoni dalam interaksi dengan orang lain. Berhati-hatilah dengan apa yang diucapkan hari ini.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn akan mendapatkan teman baru yang mungkin saja akan menjadi pasangan yang hebat. Terkait karir, rumuskan strategi baru yang memungkinkan diri sendiri untuk menjalankannya dengan mudah.



Sementara itu, mulailah melakukan aktivitas kebugaran baru jika menghadapi masalah obesitas. Terkait keuangan, beragam pilihan rumah baru tersedia dan membuat Capricorn lebih memahami tentang bagaimana yang dicari.

Cinta Capricorn