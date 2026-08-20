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Leni Setya Wati
Jumat, 21 Agustus 2026 | 04.36 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Jumat, 21 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com – Libra perlu lebih berani mengungkapkan apa yang dirasakan hari ini. Namun, cara menyampaikan perasaan tetap harus diperhatikan agar kejujuran tidak justru menimbulkan salah paham dengan orang lain.

Luangkan waktu untuk keluarga dan jangan terlalu sibuk memikirkan urusan di luar diri sendiri.

Kesejahteraan emosional juga perlu menjadi perhatian agar Anda tetap mampu menghadapi berbagai situasi dengan tenang.

Dari sisi finansial, Libra sebaiknya menghindari keputusan yang mengandalkan keberuntungan.

Menabung, membuat anggaran, dan mengelola pengeluaran secara realistis akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam jangka panjang.

Kehidupan asmara mungkin sedikit diwarnai kesalahpahaman. Sementara bagi Libra yang masih lajang, ada peluang menarik perhatian seseorang yang percaya diri dan memiliki daya tarik kuat.

Dalam karier, perkembangan mungkin terasa lebih lambat dari yang diharapkan. Meski begitu, setiap kemajuan kecil tetap berarti.

Jika Anda mengerjakan sesuatu yang benar-benar disukai, proses yang berjalan perlahan tetap dapat terasa memuaskan.

Editor: Novia Tri Astuti
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