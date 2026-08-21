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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 21 Agustus 2026 | 12.00 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Sagitarius sebaiknya menahan diri untuk tidak terlibat dalam situasi yang ada di luar kendali. Jangan berniat untuk terlalu ikut campur karena hal itu hanya akan memperburuk keadaan. 

Jika berbicara tentang tugas-tugas, hal itu pasti akan selesai setelah Sagitarius berjuang. Jadi, bersabarlah dan biarkan semuanya berjalan apa adanya. 

Sagitarius harus mencoba untuk mengamati untuk beberapa waktu, daripada langsung menghakimi dan terlibat dalam masalah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius tidak perlu malu untuk mengungkapkan ketertarikan kepada seseorang yang disukai. Terkait karir, Sagitarius berkesempatan mengenal rekan kerja dan atasan secara lebih baik.

Sementara itu, lakukan olahraga untuk meningkatkan energi dan membuat Sagitarius  merasa antusias kembali. Pada ranah keuangan, Sagitarius akan menemukan petunjuk yang menjanjikan tentang rumah impian yang selama ini dicari.

Cinta Sagitarius

Prospek percintaan Sagitarius cerah, dimana akan hadir teman lawan jenis baru. Keluarlah bersama teman-teman dan bersosialisasi. Sagitarius mungkin akan terkejut saat bertemu dengan beberapa orang yang menarik. 

Editor: Candra Mega Sari
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