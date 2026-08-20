Jalan Rezeki Terbuka Lebar, 6 Shio Ini Diramal Dapat Peluang Emas

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, pergerakan energi dan karakter setiap shio kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, hubungan sosial, dan kondisi finansial.

Pada periode tertentu, beberapa shio dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perubahan positif. Bentuknya bisa berupa perkembangan usaha, kesempatan karier, bertambahnya pemasukan, maupun datangnya peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Ramalan tersebut juga menggambarkan bahwa keberuntungan terkadang muncul setelah seseorang melewati masa sulit atau kondisi yang cukup stagnan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut sedang memiliki peluang mendapatkan kejutan finansial dan peningkatan rezeki menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Ayam Shio Ayam yang lahir pada 1969, 1981, 1993, 2005, dan 2017 disebut sedang memasuki periode yang mendukung perkembangan dalam urusan pekerjaan dan finansial.

Kerja keras yang selama ini dilakukan perlahan diprediksi mulai memperlihatkan hasil. Bagi mereka yang menjalankan bisnis, kondisi ini dapat digambarkan sebagai kesempatan untuk meningkatkan penjualan atau memperluas usaha.

Sementara itu, mereka yang bekerja sebagai karyawan berpotensi memperoleh kepercayaan lebih besar di lingkungan profesional. Kesempatan promosi atau tanggung jawab baru bisa menjadi jalan untuk meningkatkan penghasilan.

Menariknya, relasi lama yang sebelumnya sempat renggang juga disebut berpotensi kembali membawa kesempatan yang menguntungkan.

2. Shio Babi Pemilik Shio Babi yang lahir pada 1971, 1983, 1995, 2007, dan 2019 dikaitkan dengan peluang rezeki yang muncul melalui hubungan sosial.