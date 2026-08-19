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Rabbany Wanadriani
Kamis, 20 Agustus 2026 | 03.49 WIB

Peluang Emas Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Diprediksi Jalani Pekan Penuh Keberuntungan

ilustrasi shio beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap pekan dipercaya membawa energi yang berbeda bagi masing-masing shio. Ada kalanya sebagian shio berada dalam fase yang lebih positif sehingga berbagai urusan terasa lebih mudah.

Pekan ini, sejumlah shio disebut berpotensi memperoleh momentum baik, baik dalam pekerjaan, keuangan, hubungan sosial, maupun kehidupan pribadi. Keberuntungan tersebut juga diyakini dapat muncul ketika seseorang berani mengambil peluang dan tetap berpegang pada nilai-nilai yang dianggap penting.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang disebut paling beruntung pada pekan ini.

1. Shio Kambing – Urusan yang Tertunda Mulai Lancar

Shio Kambing diprediksi mendapatkan dorongan energi positif pada pekan ini. Berbagai pekerjaan yang sebelumnya sempat tertunda berpeluang lebih mudah diselesaikan.

Kesempatan untuk menghubungi seseorang, menyelesaikan tanggung jawab, atau menuntaskan persoalan lama bisa datang pada waktu yang tepat. Kondisi tersebut membuat pemilik shio Kambing merasa lebih tenang dan optimistis dalam menjalani aktivitas.

2. Shio Kerbau – Momentum Bagus untuk Keuangan

Bagi Shio Kerbau, pekan ini disebut menjadi waktu yang cukup menjanjikan, terutama dalam urusan finansial. Ketekunan dan fokus yang selama ini dimiliki dapat membantu mereka menyelesaikan berbagai pekerjaan penting.

Daripada terus menunda, mengambil kendali terhadap persoalan yang ada menjadi langkah yang disarankan. Upaya tersebut dipercaya dapat menjadi fondasi yang lebih kuat untuk kondisi keuangan dan masa depan.

3. Shio Anjing – Peluang Positif Bermunculan

Shio Anjing diperkirakan memperoleh energi keberuntungan tambahan sepanjang pekan. Sifat mereka yang perhatian, setia, dan dapat diandalkan justru bisa membuka berbagai kesempatan baru.

Ketika menjalani aktivitas sesuai prinsip dan nilai yang diyakini, pemilik Shio Anjing berpeluang menemukan perkembangan positif, baik dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan.

4. Shio Macan – Pekan Penuh Kejutan Menyenangkan

Pekan ini membawa suasana yang lebih ceria bagi Shio Macan. Dalam urusan asmara maupun hubungan sosial, terdapat peluang munculnya momen spontan yang membuat kehidupan terasa lebih berwarna.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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