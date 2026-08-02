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Rabbany Wanadriani
Minggu, 2 Agustus 2026 | 22.59 WIB

Selalu Dapat Peluang Emas, Ini 8 Tanggal Lahir yang Diprediksi Paling Beruntung

ilustrasi tanggal lahir beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi tanggal lahir beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Banyak orang bekerja keras demi meraih impian dan kehidupan yang lebih baik. Namun, hasil yang diperoleh setiap orang tidak selalu sama. Ada yang harus melewati berbagai rintangan, sementara sebagian lainnya tampak lebih mudah menemukan peluang dan keberuntungan dalam perjalanan hidupnya.

Dalam numerologi, terdapat beberapa tanggal lahir yang dipercaya memiliki energi positif sehingga sering dikaitkan dengan keberuntungan, kemudahan memperoleh rezeki, serta peluang menuju kesuksesan.

Meski demikian, pandangan ini merupakan bagian dari kepercayaan numerologi dan bukan fakta ilmiah. Berikut delapan tanggal lahir yang disebut memiliki aura keberuntungan.

1. Tanggal Lahir 3

Orang yang lahir pada tanggal 3 dikenal memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan pesona alami. Mereka mudah menjalin hubungan dengan orang lain sehingga lebih sering mendapatkan dukungan maupun kesempatan baru.

Kepribadian yang kreatif dan percaya diri juga membuat mereka mampu memanfaatkan peluang yang datang untuk meraih kesuksesan.

2. Tanggal Lahir 6

Tanggal lahir 6 identik dengan sifat penyayang, penuh perhatian, dan mengutamakan keharmonisan. Mereka cenderung membangun hubungan yang positif dengan lingkungan sekitar serta menghindari perselisihan.

Sikap tersebut membantu mereka memperluas jaringan pertemanan dan membuka lebih banyak kesempatan dalam kehidupan maupun karier.

3. Tanggal Lahir 11

Dalam numerologi, angka 11 sering dianggap sebagai angka yang memiliki makna khusus. Pemilik tanggal lahir ini dipercaya memiliki intuisi tajam, keyakinan diri yang tinggi, dan kemampuan menjaga keseimbangan antara logika serta perasaan.

Mereka juga dinilai lebih mudah menemukan bidang yang sesuai dengan potensi sehingga mampu meraih prestasi yang membanggakan.

4. Tanggal Lahir 12

Mereka yang lahir pada tanggal 12 diyakini memiliki kombinasi jiwa kepemimpinan dan sikap yang tenang dalam menghadapi berbagai situasi. Intuisi yang kuat membantu mereka melihat peluang yang mungkin terlewat oleh orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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