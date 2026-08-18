Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 19 Agustus 2026 | 05.21 WIB

4 Tanggal Lahir yang Konon Paling Beruntung, Hidupnya Dipenuhi Peluang Emas

ilustrasi orang yang terlahir beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang terlahir beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam numerologi, tanggal kelahiran dipercaya memiliki hubungan dengan karakter serta kecenderungan perjalanan hidup seseorang. Setiap angka mempunyai simbol dan makna tersendiri, termasuk angka yang dianggap membawa energi positif.

Sejumlah tanggal bahkan dipercaya memiliki daya tarik khusus terhadap peluang, kesuksesan, dan perkembangan diri. Meski demikian, numerologi merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat menjadi jaminan seseorang akan selalu beruntung.

Dilansir dari Sloboden Pecat, berikut empat tanggal lahir yang disebut memiliki energi keberuntungan kuat menurut numerologi.

1. Tanggal 3

Orang yang lahir pada tanggal 3 dipercaya mempunyai karakter kreatif dan kemampuan komunikasi yang menonjol.

Mereka cenderung mudah mengekspresikan ide serta mampu membawa suasana menjadi lebih menyenangkan. Sifat optimistis dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain juga menjadi salah satu kekuatan mereka.

Dalam numerologi, energi angka 3 sering dikaitkan dengan kreativitas, ekspresi diri, dan kemampuan menarik perhatian. Karena itu, pemilik tanggal lahir ini disebut lebih mudah menemukan kesempatan untuk berkembang melalui bakat dan relasi sosial.

2. Tanggal 8

Angka 8 menjadi salah satu angka yang kuat dalam numerologi, terutama dalam urusan ambisi dan pencapaian materi.

Mereka yang lahir pada tanggal ini digambarkan memiliki tekad besar, disiplin, serta keinginan untuk mencapai kehidupan yang mapan. Kesuksesan biasanya dikaitkan dengan kemampuan mereka bekerja secara konsisten dan menetapkan target yang jelas.

Karier, bisnis, serta pencapaian finansial menjadi bidang yang dianggap memiliki potensi kuat bagi pemilik tanggal 8. Mereka juga dipercaya mampu membangun hubungan dengan orang-orang yang dapat membantu membuka peluang baru.

3. Tanggal 11

Tanggal 11 dikenal sebagai salah satu master number dalam numerologi. Angka ini sering dikaitkan dengan intuisi, kepekaan, dan kemampuan memahami sesuatu secara lebih mendalam.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Tanggal Lahir yang Dipercaya Memiliki Kemampuan Memengaruhi Orang Lain - Image
Zodiak

7 Tanggal Lahir yang Dipercaya Memiliki Kemampuan Memengaruhi Orang Lain

Minggu, 12 Juli 2026 | 03.15 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Rabu 19 Agustus 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa? - Image
Zodiak

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Rabu 19 Agustus 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Rabu, 19 Agustus 2026 | 02.43 WIB

Rezeki Datang Bertubi-tubi, 5 Shio Ini Disebut Bakal Masuk Periode Paling Beruntung - Image
Zodiak

Rezeki Datang Bertubi-tubi, 5 Shio Ini Disebut Bakal Masuk Periode Paling Beruntung

Rabu, 19 Agustus 2026 | 01.01 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore