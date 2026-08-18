4 Tanggal Lahir yang Konon Paling Beruntung, Hidupnya Dipenuhi Peluang Emas

JawaPos.com - Dalam numerologi, tanggal kelahiran dipercaya memiliki hubungan dengan karakter serta kecenderungan perjalanan hidup seseorang. Setiap angka mempunyai simbol dan makna tersendiri, termasuk angka yang dianggap membawa energi positif.

Sejumlah tanggal bahkan dipercaya memiliki daya tarik khusus terhadap peluang, kesuksesan, dan perkembangan diri. Meski demikian, numerologi merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat menjadi jaminan seseorang akan selalu beruntung.

Dilansir dari Sloboden Pecat, berikut empat tanggal lahir yang disebut memiliki energi keberuntungan kuat menurut numerologi.

1. Tanggal 3 Orang yang lahir pada tanggal 3 dipercaya mempunyai karakter kreatif dan kemampuan komunikasi yang menonjol.

Mereka cenderung mudah mengekspresikan ide serta mampu membawa suasana menjadi lebih menyenangkan. Sifat optimistis dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain juga menjadi salah satu kekuatan mereka.

Dalam numerologi, energi angka 3 sering dikaitkan dengan kreativitas, ekspresi diri, dan kemampuan menarik perhatian. Karena itu, pemilik tanggal lahir ini disebut lebih mudah menemukan kesempatan untuk berkembang melalui bakat dan relasi sosial.

2. Tanggal 8 Angka 8 menjadi salah satu angka yang kuat dalam numerologi, terutama dalam urusan ambisi dan pencapaian materi.

Mereka yang lahir pada tanggal ini digambarkan memiliki tekad besar, disiplin, serta keinginan untuk mencapai kehidupan yang mapan. Kesuksesan biasanya dikaitkan dengan kemampuan mereka bekerja secara konsisten dan menetapkan target yang jelas.

Karier, bisnis, serta pencapaian finansial menjadi bidang yang dianggap memiliki potensi kuat bagi pemilik tanggal 8. Mereka juga dipercaya mampu membangun hubungan dengan orang-orang yang dapat membantu membuka peluang baru.