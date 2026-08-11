5 Weton yang Dipercaya Punya Magnet Rezeki, Kerja Keras Jadi Kunci Kesuksesan

Ilustrasi weton yang paling cepat kaya karena pekerja keras (freepik)
JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton masih kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter dan gambaran perjalanan hidup seseorang. Perhitungan ini berasal dari kombinasi hari kelahiran dan pasaran.
Sejak dahulu, sebagian masyarakat memperhatikan weton karena dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai sifat, kecenderungan hidup, hingga urusan rezeki seseorang.
Primbon Jawa juga mengenal sejumlah weton yang dianggap mempunyai potensi kuat dalam urusan finansial. Namun, potensi tersebut tidak berarti seseorang otomatis menjadi kaya. Kerja keras, ketekunan, kemampuan mengambil keputusan, serta doa tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup.
Dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, terdapat lima weton yang disebut mempunyai peluang besar dalam menarik rezeki apabila karakter positifnya dikembangkan dengan baik.
Senin Pahing digambarkan sebagai weton dengan kemampuan berpikir yang cepat dan tajam. Pemiliknya disebut cukup jeli dalam melihat keadaan dan mampu menemukan peluang ketika orang lain masih melihat sebuah persoalan sebagai hambatan.
Mereka juga cenderung aktif dan tidak betah hanya menunggu keadaan berubah. Dorongan untuk bergerak membuat pemilik Senin Pahing dipercaya lebih mudah menciptakan kesempatan bagi dirinya sendiri.
Namun, kecerdasan dan kemampuan membaca peluang harus dibarengi dengan konsistensi. Tanpa ketekunan dan kemauan bekerja keras, peluang yang sudah terlihat belum tentu menghasilkan sesuatu.
Karena itu, kesabaran, disiplin, dan keberanian untuk terus berproses menjadi modal penting agar potensi finansial weton ini dapat berkembang.
Kamis Wage dikenal memiliki kemampuan komunikasi dan bersosialisasi yang baik. Mereka umumnya digambarkan ramah, mudah bergaul, serta mampu membuat orang lain merasa nyaman ketika berinteraksi.
Kemampuan tersebut dapat menjadi keuntungan dalam pekerjaan maupun bisnis. Relasi yang luas berpotensi membuka pintu menuju kerja sama, pelanggan baru, atau kesempatan profesional yang sebelumnya tidak terpikirkan.
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