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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 19 Agustus 2026 | 00.07 WIB

Takdirnya Berliku, 3 Weton Ini Disebut Harus Jatuh Dahulu Sebelum Hidup Makmur

3 Weton yang akan menghadapi ujian besar terlebih dahulu, sebelum mendapatkan rezeki dan keberuntungan - Image

3 Weton yang akan menghadapi ujian besar terlebih dahulu, sebelum mendapatkan rezeki dan keberuntungan

JawaPos.com -- Dalam tradisi dan kepercayaan Primbon Jawa, perjalanan hidup seseorang kerap digambarkan memiliki fase naik dan turun. Tidak semua keberhasilan datang dengan mudah karena sebagian orang dipercaya harus melewati berbagai ujian sebelum menikmati masa yang lebih baik.

Kondisi sulit tersebut dapat berupa kegagalan usaha, kehilangan pekerjaan, kandasnya hubungan, hingga datangnya persoalan yang membuat seseorang harus memulai kembali dari awal.

Dalam penafsiran weton, terdapat beberapa kombinasi hari dan pasaran yang dipercaya memiliki perjalanan hidup penuh tantangan. Namun, setelah melewati fase tersebut, mereka disebut mampu bangkit dan menemukan peluang baru.

Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat tiga weton yang disebut perlu melewati masa sulit terlebih dahulu sebelum menemukan jalan menuju keberuntungan dan kemakmuran.

1. Minggu Legi – Terpuruk Sebelum Menemukan Jalan Baru

Pemilik weton Minggu Legi dikenal memiliki karakter ceria, mudah bergaul, dan mampu menciptakan suasana menyenangkan di sekitarnya.

Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang senang membantu. Bahkan ketika kondisi dirinya sedang tidak berlebihan, Minggu Legi dipercaya tetap memiliki kepedulian terhadap orang lain.

Di balik pembawaan yang santai, weton ini disebut mempunyai intuisi yang cukup kuat. Mereka sering memikirkan berbagai kejadian yang dialami dan berusaha mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut.

Menurut penafsiran yang dikutip dari sumber, Minggu Legi termasuk weton yang dapat mengalami fase Tibo Pati, yakni masa ketika berbagai rencana seolah mengalami kebuntuan. Usaha yang telah dirintis bisa menghadapi masalah, pekerjaan dapat berubah, atau hubungan yang diharapkan justru berakhir.

Fase tersebut tentu tidak mudah. Namun, pengalaman pahit dipercaya menjadi kesempatan bagi Minggu Legi untuk memperkuat mental dan mengevaluasi kembali arah kehidupannya.

Karakter pantang menyerah menjadi modal penting untuk bangkit. Mereka disebut tidak mudah berdiam diri setelah mengalami kegagalan dan bersedia mencoba kembali meski harus memulai dari bawah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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