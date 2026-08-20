Peluang Kaya Raya Terbuka, 5 Shio Ini Disebut Sedang Dikelilingi Hoki

JawaPos.com - Tahun 2026 dalam astrologi Tionghoa kerap dikaitkan dengan berbagai perubahan energi yang dipercaya dapat memengaruhi peruntungan masing-masing shio. Salah satu aspek yang paling banyak diperhatikan adalah karier dan kondisi finansial.

Menurut ramalan yang beredar, ada sejumlah shio yang diprediksi mendapatkan peluang lebih besar dalam urusan pekerjaan, bisnis, maupun pemasukan. Kesempatan tersebut bahkan digambarkan dapat membuat kondisi keuangan mereka meningkat secara signifikan.

Bagi mereka yang selama ini merasa hasil kerja belum sesuai harapan, ramalan ini menyebut adanya kemungkinan datangnya kesempatan baru yang membawa keuntungan.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut lima shio yang disebut berpotensi mendapatkan limpahan rezeki.

1. Shio Babi – Peluang Finansial Makin Terbuka Dalam tradisi Tionghoa, Shio Babi kerap dikaitkan dengan kebahagiaan, kelimpahan, dan kehidupan yang nyaman.

Dalam ramalan tersebut, periode ini disebut dapat membawa berbagai kesempatan baru. Bentuknya bisa berupa peluang pekerjaan, tambahan pendapatan, bonus, hingga perkembangan usaha yang memberikan hasil lebih besar.

Namun, keberuntungan sebaiknya tidak hanya dinikmati sendiri. Shio Babi juga diingatkan untuk menggunakan sebagian rezekinya membantu orang lain dan tetap bersyukur.

2. Shio Ular – Strategi Tepat Membuka Jalan Rezeki Shio Ular dikenal sebagai simbol kecerdasan, ketenangan, serta kemampuan membaca keadaan. Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka menentukan langkah finansial dengan lebih cermat.

Peluang yang datang bisa berupa kerja sama bisnis, proyek menguntungkan, atau keputusan investasi yang memberikan hasil positif.