Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 21 Agustus 2026 | 04.49 WIB

Peluang Kaya Raya Terbuka, 5 Shio Ini Disebut Sedang Dikelilingi Hoki

5 Shio Dapat Rezeki Tanpa Diduga - Image

5 Shio Dapat Rezeki Tanpa Diduga

JawaPos.com - Tahun 2026 dalam astrologi Tionghoa kerap dikaitkan dengan berbagai perubahan energi yang dipercaya dapat memengaruhi peruntungan masing-masing shio. Salah satu aspek yang paling banyak diperhatikan adalah karier dan kondisi finansial.

Menurut ramalan yang beredar, ada sejumlah shio yang diprediksi mendapatkan peluang lebih besar dalam urusan pekerjaan, bisnis, maupun pemasukan. Kesempatan tersebut bahkan digambarkan dapat membuat kondisi keuangan mereka meningkat secara signifikan.

Bagi mereka yang selama ini merasa hasil kerja belum sesuai harapan, ramalan ini menyebut adanya kemungkinan datangnya kesempatan baru yang membawa keuntungan.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut lima shio yang disebut berpotensi mendapatkan limpahan rezeki.

1. Shio Babi – Peluang Finansial Makin Terbuka

Dalam tradisi Tionghoa, Shio Babi kerap dikaitkan dengan kebahagiaan, kelimpahan, dan kehidupan yang nyaman.

Dalam ramalan tersebut, periode ini disebut dapat membawa berbagai kesempatan baru. Bentuknya bisa berupa peluang pekerjaan, tambahan pendapatan, bonus, hingga perkembangan usaha yang memberikan hasil lebih besar.

Namun, keberuntungan sebaiknya tidak hanya dinikmati sendiri. Shio Babi juga diingatkan untuk menggunakan sebagian rezekinya membantu orang lain dan tetap bersyukur.

2. Shio Ular – Strategi Tepat Membuka Jalan Rezeki

Shio Ular dikenal sebagai simbol kecerdasan, ketenangan, serta kemampuan membaca keadaan. Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka menentukan langkah finansial dengan lebih cermat.

Peluang yang datang bisa berupa kerja sama bisnis, proyek menguntungkan, atau keputusan investasi yang memberikan hasil positif.

Meski begitu, ramalan ini juga mengingatkan agar Shio Ular tidak terburu-buru ketika mengelola uang. Keuntungan yang diperoleh perlu direncanakan supaya dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Zodiak Berpeluang Kaya Raya hingga Akhir Tahun: Gemini, Pisces, Libra, Capricorn, Scorpio, Virgo! - Image
Zodiak

6 Zodiak Berpeluang Kaya Raya hingga Akhir Tahun: Gemini, Pisces, Libra, Capricorn, Scorpio, Virgo!

Jumat, 21 Agustus 2026 | 04.49 WIB

Tinggal Selangkah Menuju Kaya Raya, 6 Weton Ini Disebut Sedang Memasuki Masa Keemasan - Image
Zodiak

Tinggal Selangkah Menuju Kaya Raya, 6 Weton Ini Disebut Sedang Memasuki Masa Keemasan

Jumat, 21 Agustus 2026 | 04.45 WIB

Doa Berbuah Keberuntungan, 9 Weton Ini Diramal Hidup Makmur dan Kaya Raya - Image
Zodiak

Doa Berbuah Keberuntungan, 9 Weton Ini Diramal Hidup Makmur dan Kaya Raya

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

3

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

6

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

7

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

8

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

9

Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!

10

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore