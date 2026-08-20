6 Zodiak Berpeluang Kaya Raya hingga Akhir Tahun: Gemini, Pisces, Libra, Capricorn, Scorpio, Virgo!

JawaPos.com - Ramalan zodiak kembali menarik perhatian ketika dikaitkan dengan peluang rezeki, karier, bisnis, dan kondisi keuangan.

Menjelang penghujung tahun, sebagian orang penasaran apakah ada zodiak tertentu yang disebut memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perubahan finansial.

Dalam astrologi populer, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan cara bekerja, mengambil keputusan, membangun relasi, hingga mengelola peluang.

Karena itu, sifat seperti pekerja keras, ambisius, mudah beradaptasi, dan berani mencoba hal baru sering dianggap mendukung seseorang dalam mengejar keberhasilan.

Berdasarkan ramalan yang beredar, terdapat enam zodiak yang disebut berpotensi memperoleh rezeki besar hingga akhir tahun.

Zodiak tersebut adalah Gemini, Pisces, Libra, Capricorn, Scorpio, dan Virgo.

Masing-masing memiliki karakter berbeda yang menjadi alasan mengapa mereka dianggap memiliki peluang finansial menarik.

Namun, ramalan zodiak sebaiknya dipandang sebagai hiburan dan bahan refleksi, bukan kepastian mengenai masa depan.

Kondisi keuangan tetap dipengaruhi oleh usaha, keterampilan, keputusan, kesempatan, serta kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

Lantas, zodiak apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Simak ulasan lengkapnya dilansir dari kanal YouTube Marcel Wen pada Kamis (20/08).

1. Gemini

Gemini disebut sebagai salah satu zodiak yang berpotensi mendapatkan peluang rezeki besar hingga akhir tahun.

Dalam ramalan tersebut, Gemini digambarkan sebagai pribadi yang pekerja keras, ambisius, cerdas, dan memiliki rasa ingin tahu tinggi.

Karakter ini membuat Gemini cenderung tertarik mencoba berbagai hal baru untuk menemukan kesempatan yang sesuai dengan dirinya.