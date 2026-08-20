Doa Berbuah Keberuntungan, 9 Weton Ini Diramal Hidup Makmur dan Kaya Raya

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter dan gambaran perjalanan hidup seseorang. Perhitungan ini merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai karakter yang mendukung datangnya keberuntungan, mulai dari pekerja keras, pandai berkomunikasi, hingga memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain.

Berdasarkan ramalan yang dinukil dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat sembilan weton yang disebut berpotensi memperoleh keberuntungan dan kelimpahan rezeki setelah melewati pertengahan tahun.

Berikut daftarnya:

1. Sabtu Legi Sabtu Legi mempunyai neptu 14, yang berasal dari Sabtu dengan nilai 9 dan Legi bernilai 5.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai sosok yang tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Mereka cenderung memikirkan sesuatu secara mendalam dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum bertindak.

Selain itu, Sabtu Legi dikenal mempunyai rasa tanggung jawab tinggi serta mampu membagi waktu antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan ibadah.

Dalam ramalan Primbon Jawa yang dikutip sumber tersebut, Sabtu Legi disebut berpeluang mengalami peningkatan keberuntungan dan mewujudkan berbagai keinginannya setelah pertengahan tahun.

2. Jumat Kliwon Jumat Kliwon memiliki neptu 14, hasil dari Jumat bernilai 6 dan Kliwon bernilai 8.