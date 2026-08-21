Punya Karakter Kuat, 9 Tanggal Lahir Ini Konon Makin Kaya Seiring Bertambahnya Usia

Ilustrasi tanggal lahir (pexels)
JawaPos.com – Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang meraih kesuksesan sejak usia muda, sementara sebagian lainnya justru membutuhkan waktu lebih panjang sebelum menikmati hasil kerja kerasnya.
Dalam sejumlah kepercayaan dan ramalan, tanggal kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, pola kehidupan, hingga potensi keberuntungan seseorang. Mereka yang disebut memiliki karakter tertentu diyakini baru menunjukkan pencapaian besar setelah melewati berbagai pengalaman hidup.
Kematangan dalam mengambil keputusan, kemampuan membaca kesempatan, serta kepandaian membangun relasi disebut menjadi beberapa faktor yang membuat seseorang berpotensi mencapai kehidupan yang lebih mapan seiring bertambahnya usia.
Dengan kata lain, perjalanan mereka digambarkan seperti tanaman yang membutuhkan waktu untuk tumbuh sebelum akhirnya menghasilkan buah.
Dilansir dari kanal YouTube Toto Tarot Reader, berikut sembilan tanggal lahir yang dalam ramalan disebut memiliki peluang menikmati kemapanan dan kesuksesan ketika memasuki usia matang.
Orang yang lahir pada tanggal 31 digambarkan memiliki karakter kuat dan tidak gampang menyerah ketika menghadapi rintangan.
Mereka cenderung berani memulai sesuatu dari awal dan memiliki daya juang tinggi ketika mengejar target. Sifat tersebut membuat mereka dianggap cocok menjalankan usaha atau pekerjaan yang membutuhkan ketekunan.
Menurut ramalan, pengalaman yang dikumpulkan dari waktu ke waktu justru dapat menjadi modal penting untuk memperbesar peluang keberhasilan.
Pemilik tanggal lahir 19 disebut mempunyai sifat berani, loyal, dan menjunjung tinggi prinsip.
Mereka cenderung mudah dipercaya karena berusaha mempertahankan hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Sikap optimistis juga membuat mereka tidak mudah kehilangan harapan ketika menghadapi persoalan.
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Jawa Pos
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