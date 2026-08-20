3 Weton yang Hidupnya Beranjak Kaya di Tahun 2026, Rezeki Bikin Dompet Makin Banyak Duit

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, keberuntungan dimungkinkan datang menghampiri hidup beberapa orang yang terpilih.

Keberuntungan dikatakan dapat hadir dalam berbagai hal baik di sepanjang tahun yang kemunculannya akan sangat menguntungkan bila bisa dimanfaatkan dengan baik.

Orang-orang yang beruntung ini pun berkesempatan meningkatkan taraf hidupnya membuat diri dan keluarganya makin mapan melalui hal-hal baik yang datang.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang hidupnya beranjak kaya di tahun 2026 saat rezeki bikin dompet makin banyak duit.

1. Weton Senin Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Pahing diyakini memiliki nasib hidup yang baik.

Umumnya mereka mempunya perjalanan hidup yang nyaman, yang mana kemungkinan untuk dapat sejahtera terbuka dengan lebar.