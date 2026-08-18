Kaya Bukan Sekadar Mimpi, 5 Shio Ini Dipercaya Punya Jalan Rezeki Berlimpah

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan Tiongkok, perjalanan finansial seseorang terkadang dikaitkan dengan shio yang menaunginya. Selain kerja keras, keberuntungan, relasi, dan kemampuan membaca kesempatan juga dipercaya dapat memengaruhi datangnya rezeki.

Astrologi Tiongkok bahkan mengenal beberapa shio yang dianggap memiliki karakter kuat dalam urusan finansial. Mereka digambarkan mampu menemukan kesempatan di tengah kesulitan dan memiliki berbagai jalur untuk meningkatkan kondisi ekonomi.

Meski demikian, anggapan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya. Kerja keras, pengelolaan keuangan, serta keputusan yang bijak tetap menjadi faktor penting dalam kehidupan nyata.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut lima shio yang disebut memiliki hoki kuat dalam urusan rezeki.

1. Shio Naga – Karismatik dan Penuh Peluang Shio Naga kerap dikaitkan dengan kekuatan, kewibawaan, dan ambisi besar. Pemilik shio ini dipercaya memiliki karakter yang membuatnya mudah mendapatkan perhatian serta kepercayaan dari orang lain.

Kemampuan memimpin dan melihat peluang jangka panjang menjadi salah satu keunggulan yang sering dikaitkan dengan Naga. Dalam urusan finansial, kesempatan bisa datang melalui pekerjaan, bisnis, investasi, maupun relasi yang mereka bangun.

Ketika menghadapi masalah ekonomi, mereka juga dianggap memiliki kemampuan untuk mencari alternatif dan bangkit kembali. Karena itulah, Naga sering digambarkan sebagai salah satu shio yang memiliki potensi kemakmuran tinggi.

2. Shio Kerbau – Kaya Perlahan Berkat Ketekunan Berbeda dengan Naga yang identik dengan ambisi besar, Kerbau lebih dikenal karena kesabaran dan konsistensinya. Mereka cenderung membangun kehidupan secara bertahap tanpa terlalu mengejar hasil instan.

Sifat pekerja keras membuat pemilik shio Kerbau dipercaya mampu mempertahankan sumber penghasilan dalam jangka panjang. Hasil yang diperoleh mungkin tidak selalu datang dengan cepat, tetapi dikumpulkan sedikit demi sedikit hingga menjadi aset yang kuat.