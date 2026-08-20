Peluang Kaya Terbuka Lebar, 3 Shio Ini Disebut Sedang Dinaungi Hoki

3 Shio Dapat Banyak Rezeki Mendadak

JawaPos.com -- Setiap orang tentu berharap mendapatkan kehidupan yang semakin sejahtera. Selain kerja keras dan perencanaan yang matang, sebagian masyarakat juga percaya bahwa keberuntungan dapat memengaruhi perjalanan finansial seseorang.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter dan peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Sejumlah ramalan bahkan menyebut ada shio tertentu yang berpotensi mendapatkan peluang finansial lebih besar pada periode tertentu.

Keberuntungan tersebut bisa digambarkan dalam berbagai bentuk, mulai dari perkembangan bisnis, peningkatan pendapatan, peluang kerja, hingga kesempatan finansial yang datang tanpa diduga.

Namun, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan jaminan seseorang pasti menjadi kaya. Kondisi keuangan tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, kemampuan mengelola uang, serta situasi masing-masing individu.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut tiga shio yang dalam ramalan disebut berpeluang mendapatkan limpahan rezeki pada 2026.

1. Shio Ayam Shio Ayam dikenal sebagai sosok yang teliti, disiplin, dan memiliki semangat tinggi ketika mengejar sesuatu. Karakter tersebut dalam ramalan astrologi Tionghoa kerap dikaitkan dengan peluang mendapatkan hasil finansial yang baik.

Pada periode yang dianggap menguntungkan, pemilik Shio Ayam disebut berpeluang memperoleh hasil dari usaha yang selama ini dijalankan. Kesempatan tersebut bisa berupa bisnis yang berkembang, pekerjaan yang menghasilkan lebih banyak pemasukan, atau peluang baru yang sebelumnya belum terpikirkan.

Meski mendapatkan keberuntungan, Shio Ayam tetap disarankan tidak terlena. Kemampuan mengatur pemasukan dan pengeluaran menjadi penting agar keuntungan yang diperoleh tidak cepat habis.

Dalam kepercayaan tradisional Tionghoa, keberlimpahan juga tidak hanya dipandang dari sisi materi. Rasa syukur, berbagi dengan sesama, dan menjaga keseimbangan hidup turut dianggap sebagai bagian dari keberkahan.

2. Shio Ular Berikutnya adalah Shio Ular. Pemilik shio ini sering digambarkan sebagai pribadi yang cermat, intuitif, dan mampu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan.

Karakter tersebut membuat Shio Ular dalam ramalan disebut memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan melalui keputusan finansial yang tepat.

Kesempatan bisa datang dalam bentuk kerja sama bisnis, proyek baru, investasi, maupun peluang lain yang berpotensi meningkatkan pemasukan.