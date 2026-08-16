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Minggu, 16 Agustus 2026 | 11.00 WIB

3 Zodiak yang Bakal Bertambah Kaya di Tahun 2026, Tabungan dan Dompetnya Tak Pernah Kekurangan Uang

Ilustrasi 12 Zodiak. (Freepik/ freepik) - Image

Ilustrasi 12 Zodiak. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com - Tahun kuda api bisa jadi sebagai tahun periode yang penuh rezeki bagi sebagian orang.

Dalam penerawangan astrolog, segelintir orang dimungkinkan untuk memperkaya diri hingga bisa menjalani hidup yang sejahtera.

Kemakmuran hidup tersebut dikatakan akan datang melalui serangkaian rezeki yang bisa ditemui di sepanjang tahun.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bakal bertambah kaya di tahun 2026 saat tabungan dan dompetnya tak pernah kekurangan uang.

1. Zodiak Capricorn

Sebagian dari mereka yang berzodiak capricorn diramalkan akan menjadi kaya raya di tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, hidup mereka yang berzodiak satu ini akan mengalami penambahan harta yang begitu banyak.

Kekayaan mereka dikatakan akan hadir melalui jabatan atau kepemimpinan yang disandangnya di tahun kuda api ini.

Karena kebijaksanaan mereka, banyak hal-hal baik terjadi dan berdampak pada banyak orang sekaligus turun menyukseskan dirinya.

2. Zodiak Scorpio

Editor: Hanny Suwindari
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