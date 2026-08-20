Punya Magnet Rezeki, 3 Weton Ini Dipercaya Kerap Mendapat Peluang Tak Terduga

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya dikenal sebagai penanda hari kelahiran. Sebagian masyarakat juga menggunakannya sebagai bagian dari perhitungan tradisional untuk membaca karakter dan gambaran peruntungan seseorang.

Primbon Jawa mengenal berbagai kombinasi hari dan pasaran yang dipercaya memiliki karakter masing-masing. Beberapa di antaranya bahkan disebut mempunyai peruntungan rezeki yang cukup kuat.

Menurut kepercayaan tersebut, ada tiga weton yang digambarkan memiliki kemampuan menarik peluang dari berbagai arah. Mereka bukan hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga memiliki karakter yang dianggap mendukung perjalanan menuju kehidupan yang lebih mapan.

Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tiga weton yang disebut memiliki aliran rezeki yang relatif kuat menurut tafsir primbon.

1. Minggu Legi Minggu Legi kerap dikaitkan dengan pribadi yang ramah, terbuka, dan mudah membangun hubungan dengan orang lain. Karakter tersebut membuat mereka cenderung memiliki lingkungan pergaulan yang luas.

Dalam kepercayaan primbon, kemampuan bersosialisasi ini dianggap menjadi salah satu faktor yang membuka banyak kesempatan. Mereka dapat bertemu orang baru, mendapatkan tawaran kerja sama, atau memperoleh bantuan dari relasi ketika sedang menghadapi kesulitan.

Pemilik weton ini juga dikenal suka menolong dan memiliki kepedulian terhadap orang di sekitarnya. Sikap tersebut membuat mereka lebih mudah mendapatkan kepercayaan.

Tidak hanya dalam urusan pekerjaan, reputasi yang baik dipercaya dapat membawa kesempatan baru dalam kehidupan. Ketika mengalami kegagalan, Minggu Legi juga digambarkan sebagai sosok yang mampu bangkit dan mencoba kembali.

Meski demikian, keberuntungan tetap perlu diimbangi dengan usaha dan pengelolaan yang baik. Dalam tradisi Jawa, rasa syukur, doa, serta berbagi kepada sesama juga dianggap penting untuk menjaga keberkahan rezeki.