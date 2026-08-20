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Rabbany Wanadriani
Jumat, 21 Agustus 2026 | 00.49 WIB

Ketika Masalah Datang, 4 Zodiak Ini Justru Menemukan Peluang untuk Berkembang

ilustrasi orang yang sendirian di rumah. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang sendirian di rumah. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Ada kalanya seseorang harus menghadapi kegagalan, konflik, kehilangan, atau berbagai keadaan yang membuat hari-hari terasa lebih berat.

Namun, setiap orang mempunyai cara berbeda dalam menghadapi masalah. Ada yang membutuhkan waktu lama untuk bangkit, sementara sebagian lainnya berusaha melihat pengalaman buruk sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri.

Dalam astrologi, beberapa zodiak kerap digambarkan memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan lebih tenang. Mereka berusaha mencari sisi positif dari pengalaman yang kurang menyenangkan dan menjadikannya bekal untuk menghadapi masa depan.

Dilansir dari Parent From Heart, berikut empat zodiak yang disebut mampu mengambil pelajaran dari situasi buruk.

1. Capricorn

Capricorn dikenal sebagai pribadi yang realistis, disiplin, dan tidak mudah kehilangan arah ketika menghadapi persoalan.

Ketika masalah muncul, mereka cenderung berusaha mengendalikan emosi terlebih dahulu sebelum mencari jalan keluar. Bagi Capricorn, kepanikan justru dapat membuat masalah semakin sulit diselesaikan.

Pengalaman kurang menyenangkan biasanya mereka jadikan bahan evaluasi. Mereka mencoba memahami apa yang salah, kemudian menyusun strategi agar kejadian serupa tidak terulang.

Karakter tersebut membuat Capricorn sering melihat kesulitan sebagai bagian dari proses untuk menjadi lebih matang dan mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Pisces

Pisces memiliki cara pandang yang cukup berbeda dalam menghadapi kehidupan. Sifat sensitif dan intuitif membuat mereka cenderung memaknai pengalaman secara lebih mendalam.

Ketika mengalami masa sulit, Pisces tidak hanya melihat masalah dari sisi negatif. Mereka berusaha mencari arti atau pelajaran yang dapat diperoleh dari kejadian tersebut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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