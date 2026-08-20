Punya Aura Pembawa Hoki, 7 Shio Ini Konon Mudah Menemukan Peluang Finansial

seseorang yang kekayaannya melimpah (Freepik/jcomp)
JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, shio kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, serta perjalanan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan finansial.
Kepercayaan tersebut menyebutkan bahwa setiap shio memiliki karakter dan energi yang berbeda. Ada yang dikenal tekun, pandai membaca peluang, berani mengambil keputusan, hingga memiliki kemampuan membangun relasi.
Karakter-karakter itulah yang kemudian dipercaya dapat membuka lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan kemakmuran.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki daya tarik kuat terhadap peluang dan keberuntungan finansial. Berikut ulasannya:
Pemilik Shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan, kelincahan, dan kemampuan membaca keadaan. Mereka mampu melihat kesempatan yang terkadang luput dari perhatian orang lain.
Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, sifat penuh strategi tersebut dipercaya menjadi salah satu modal untuk meningkatkan penghasilan. Mereka juga cenderung pandai membangun hubungan dengan orang lain sehingga kesempatan baru dapat terbuka melalui jaringan yang dimiliki.
Karena kemampuannya melihat celah dan memanfaatkan peluang, Shio Tikus kerap dianggap sebagai salah satu shio yang memiliki “magnet uang”.
Berbeda dengan Tikus yang mengandalkan kecerdikan, Shio Kerbau lebih dikenal karena ketekunan dan konsistensinya.
Mereka biasanya tidak mudah tergoda oleh hasil instan. Ketika sudah menentukan tujuan, mereka bersedia menjalani proses panjang hingga memperoleh hasil yang diinginkan.
Sifat tersebut membuat Shio Kerbau dipercaya cocok membangun kekayaan secara bertahap. Keuangan mereka digambarkan cenderung berkembang melalui kerja keras, pengelolaan yang disiplin, serta keputusan yang dilakukan secara hati-hati.
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Jawa Pos
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