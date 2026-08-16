Jelang 17 Agustus, 5 Shio Ini Disebut Punya Peruntungan Finansial Menjanjikan

Shio yang panen rezeki deras di momen emas 17 Agustus 2026
JawaPos.com – Bulan Agustus identik dengan semangat kemerdekaan dan berbagai perayaan di tengah masyarakat. Namun, dalam ramalan astrologi Tiongkok, periode ini juga kerap dikaitkan dengan perubahan energi dan peruntungan bagi sejumlah shio.
Ada yang dipercaya mendapatkan peluang baru dalam pekerjaan, ada yang berpotensi memperoleh keuntungan dari bisnis, sementara lainnya disebut mendapat kondisi keuangan yang lebih stabil.
Bagi sebagian orang, datangnya peluang finansial memang dapat terasa seperti momentum emas. Namun, perlu diingat bahwa ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peruntungan positif menjelang momentum 17 Agustus 2026.
Berikut lima shio tersebut:
1. Shio Naga
Shio Naga disebut berada dalam fase yang cukup positif pada pertengahan Agustus. Peluang yang sebelumnya terasa sulit diwujudkan dipercaya mulai menunjukkan titik terang.
Bagi mereka yang menjalankan bisnis, situasi ini digambarkan sebagai waktu yang baik untuk kembali membuka komunikasi dengan calon mitra atau menyelesaikan pembicaraan yang sempat tertunda.
Pemasukan tambahan juga disebut berpotensi muncul melalui bonus, komisi, atau kerja sama baru.
Namun, keberuntungan tidak berarti semua peluang harus diterima begitu saja. Naga tetap perlu memperhitungkan risiko dan memastikan setiap keputusan finansial dibuat dengan matang.
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Jawa Pos
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