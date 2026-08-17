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Lania Monica
Senin, 17 Agustus 2026 | 20.25 WIB

Lahir di Jam Tertentu, 3 Shio Ini Konon Punya Peruntungan Finansial Kuat

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, shio tidak hanya dikaitkan dengan tahun kelahiran. Jam seseorang dilahirkan juga dipercaya memiliki kaitan dengan karakter dan perjalanan kehidupannya.

Kepercayaan tersebut melahirkan berbagai penafsiran mengenai apa yang disebut sebagai jam keberuntungan. Orang yang lahir pada waktu tertentu diyakini memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh kemudahan, kesuksesan, hingga kehidupan yang berkecukupan.

Dalam sejumlah ramalan, kombinasi antara shio dan waktu kelahiran bahkan digambarkan dapat membuat seseorang memiliki "bintang keberuntungan" yang kuat.

Dilansir dari kanal YouTube Shio Daily, terdapat tiga shio yang disebut memiliki peruntungan menarik apabila lahir pada jam-jam tertentu.

Berikut selengkapnya:

1. Shio Ular

Shio Ular kerap digambarkan sebagai sosok cerdas, teratur, tegas, dan memiliki perhatian terhadap lingkungan sekitarnya.

Dalam ramalan yang beredar, mereka yang lahir pada pukul 23.00 hingga 24.00 disebut mempunyai prospek kehidupan yang cerah. Waktu kelahiran tersebut dianalogikan sebagai ular yang mengalami perubahan menjadi naga dan mampu menjelajahi wilayah yang luas.

Maknanya, orang dengan kombinasi tersebut dipercaya memiliki kemampuan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya melalui peluang yang datang.

Jika berasal dari keluarga berada, mereka disebut mampu mengelola harta dengan baik. Sementara itu, mereka yang tumbuh dalam kondisi sederhana dipercaya memiliki peluang untuk memperbaiki taraf hidup melalui pekerjaan maupun usaha yang ditekuni.

Dengan kemampuan mengatur sumber daya dan kecerdasan dalam mengambil keputusan, Shio Ular pada jam tersebut disebut berpotensi membangun kehidupan yang mapan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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