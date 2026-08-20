Ramalan Zodiak Virgo Besok Jumat, 21 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific/hannazasimova)
JawaPos.com – Virgo disarankan meluangkan lebih banyak waktu untuk orang-orang terdekat hari ini.
Sekadar menanyakan kabar atau menghabiskan waktu bersama keluarga dapat membantu mempererat hubungan sekaligus memberikan ketenangan emosional.
Dalam urusan pekerjaan, jangan merasa harus selalu memberikan hasil sempurna.
Jika Anda sedang beradaptasi dengan tanggung jawab atau posisi baru, lakukan semuanya secara bertahap dan fokus menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin.
Keuangan juga membutuhkan perhatian ekstra. Hindari keputusan yang terlalu berisiko, terutama jika berkaitan dengan investasi atau pengeluaran besar.
Menjaga tabungan dan mempertimbangkan setiap keputusan dengan matang menjadi pilihan yang lebih aman.
Sementara itu, kejujuran menjadi kunci penting dalam kehidupan asmara Virgo.
Jika ada sesuatu yang selama ini disembunyikan dari pasangan, keterbukaan justru dapat membantu memperkuat kepercayaan.
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Jawa Pos
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