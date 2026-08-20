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Leni Setya Wati
Jumat, 21 Agustus 2026 | 03.33 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Jumat, 21 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com – Taurus, berbagai hal mungkin sedang terjadi dalam kehidupan Anda, tetapi sebenarnya Anda mampu menghadapinya dengan lebih baik daripada yang disadari.

Meski begitu, jangan terlalu memaksakan diri. Luangkan waktu bersama keluarga dan beri ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat ketika mulai merasa kewalahan.

Dari sisi keuangan, hari ini membawa energi yang cukup menjanjikan. Peluang memperoleh keuntungan bisa muncul dari arah yang tidak terduga sehingga Anda perlu lebih jeli dalam melihat kesempatan.

Sementara itu, kehidupan asmara Taurus dipenuhi energi yang menarik.

Mereka yang sudah memiliki pasangan dapat menikmati momen penuh kehangatan, sedangkan Taurus lajang berpeluang mendapatkan perhatian dari seseorang yang menarik.

Dalam pekerjaan, mempererat hubungan dengan rekan kerja juga dapat memberikan manfaat di kemudian hari.

Untuk urusan perjalanan, Spanyol menjadi salah satu destinasi yang cocok untuk dipertimbangkan, terutama jika Anda ingin bepergian bersama orang-orang terdekat.

Cinta Taurus

Kehidupan asmara Taurus terasa lebih bergairah hari ini. Bagi Anda yang sudah menjalin hubungan, malam hari dapat menjadi waktu yang tepat untuk menikmati momen romantis dan mempererat kedekatan dengan pasangan.

Editor: Novia Tri Astuti
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