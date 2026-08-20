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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 20 Agustus 2026 | 23.00 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Taurus Kamis, 20 Agustus 2026, Jaga Stabilitas dan Hindari Boros

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Keuangan Taurus pada Kamis, 20 Agustus 2026, diperkirakan berada dalam kondisi yang cukup stabil.

Namun, keadaan finansial yang aman tetap perlu dijaga dengan lebih disiplin agar tidak terganggu oleh pengeluaran yang dilakukan tanpa pertimbangan.

Taurus sebaiknya mulai lebih cermat melihat kebiasaan dalam menggunakan uang. Jangan sampai kondisi keuangan yang terasa nyaman membuat keinginan berbelanja semakin sulit dikendalikan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Taurus pada Kamis, 20 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sebelum membeli sesuatu, Taurus dapat membiasakan diri membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

Tanyakan kepada diri sendiri apakah barang tersebut memang diperlukan atau hanya menarik perhatian sesaat.

Kebiasaan sederhana ini dapat membantu mengurangi pengeluaran yang sebenarnya tidak terlalu penting. Jika dilakukan secara konsisten, Taurus bisa memiliki ruang finansial yang lebih besar untuk kebutuhan yang lebih prioritas.

Ketika mendapatkan pemasukan tambahan, jangan langsung menghabiskannya. Sebagian dana sebaiknya disimpan untuk tabungan atau dana darurat sehingga dapat digunakan ketika menghadapi kebutuhan yang tidak terduga.

Editor: Novia Tri Astuti
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