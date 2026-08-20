Ramalan Zodiak Taurus Besok Jumat 21 Agustus 2026: Cinta dan Karier Makin Positif

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Taurus besok, Jumat 21 Agustus 2026, membawa energi yang cukup stabil dan positif.
Taurus disarankan mempertahankan ketenangan di tengah berbagai situasi yang berlangsung di sekitarnya.
Rasa percaya diri dapat membantu Taurus mengambil keputusan dengan lebih mantap, tetapi tetap perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kesehatan dan kebiasaan mengelola uang.
Dalam urusan pekerjaan, peluang baru berpotensi muncul sehingga Taurus sebaiknya tidak terlalu jauh dari ponsel dan tetap memperhatikan komunikasi yang masuk.
Ramalan astrologi juga menyoroti pentingnya percakapan jujur dalam hubungan serta menghindari pengeluaran yang dilakukan secara ceroboh.
Dalam kehidupan asmara, Taurus lajang memiliki kesempatan menikmati malam bersama teman dan mungkin bertemu seseorang yang baru.
Sementara Taurus yang sudah memiliki pasangan perlu membuka ruang untuk pembicaraan yang lebih jujur agar hubungan tetap sehat.
Keuangan diperkirakan relatif stabil, meski kebiasaan belanja perlu dikendalikan. Dari sisi kesehatan, tubuh mulai memberikan sinyal bahwa pola hidup yang kurang teratur perlu diperbaiki, terutama dalam hal makanan.
Untuk perjalanan, kenyamanan sebaiknya menjadi pertimbangan utama agar perjalanan berjalan lebih lancar.
1. Percintaan Taurus
Kehidupan asmara Taurus pada Jumat, 21 Agustus 2026, membawa suasana yang cukup menarik.
Bagi Taurus yang masih lajang, kesempatan untuk keluar bersama teman dapat membuka peluang bertemu seseorang yang baru.
AstroTalk menyarankan Taurus tidak terlalu menutup diri terhadap ajakan bersosialisasi karena suasana santai justru dapat mempertemukan Taurus dengan orang yang menarik.
Taurus biasanya membutuhkan waktu sebelum benar-benar merasa nyaman dengan seseorang.
Karena itu, tidak perlu terburu-buru menentukan apakah seseorang yang baru ditemui akan menjadi pasangan atau hanya sebatas teman.
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Jawa Pos
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