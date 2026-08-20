Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Kamis, 20 Agustus 2026, Perbaiki Pola Makan dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Kamis, 20 Agustus 2026, perlu mendapat perhatian terutama dari kebiasaan makan dan kondisi tubuh secara keseluruhan.
Pola hidup yang kurang teratur dapat mulai memberikan dampak sehingga Taurus sebaiknya lebih peka terhadap kebutuhan tubuh.
Perubahan tidak harus dilakukan secara drastis. Memperbaiki jadwal makan, mencukupi kebutuhan cairan, dan memberikan waktu istirahat yang cukup dapat menjadi langkah sederhana untuk menjaga kebugaran.
Taurus sebaiknya tidak menunggu sampai tubuh benar-benar terasa tidak nyaman sebelum mulai memperbaiki kebiasaan. Perhatikan kembali waktu makan serta jenis makanan yang dikonsumsi setiap hari.
Jika kesibukan sering membuat Taurus melewatkan waktu makan, cobalah membuat jadwal yang lebih teratur.
Asupan yang cukup membantu tubuh mempertahankan energi sehingga aktivitas sehari-hari dapat dijalani dengan lebih baik.
Pilihan makanan juga perlu diperhatikan. Taurus tidak harus menghilangkan semua makanan favorit, tetapi usahakan tetap menjaga keseimbangan dalam pola makan dan tidak berlebihan pada jenis makanan tertentu.
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Jawa Pos
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