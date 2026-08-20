Tak Sekadar Jodoh, 10 Kombinasi Weton Ini Dipercaya Membawa Keberuntungan

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan hari dan pasaran juga kerap digunakan dalam primbon untuk melihat karakter, peruntungan, hingga kecocokan pasangan.

Salah satu istilah yang muncul dalam perhitungan tersebut adalah Tibo Tinari. Dalam kepercayaan sebagian masyarakat Jawa, kategori ini dikaitkan dengan hubungan yang memiliki peluang baik, termasuk dalam hal rezeki, keharmonisan, dan kehidupan rumah tangga.

Perhitungan tersebut biasanya menggunakan neptu, yaitu nilai angka yang diberikan pada masing-masing hari dan pasaran. Hasil perhitungan kemudian ditafsirkan berdasarkan pakem primbon tertentu.

Namun, perlu diingat bahwa primbon merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa. Kecocokan pasangan dalam kehidupan nyata tentu tidak dapat dipastikan hanya melalui perhitungan weton. Komunikasi, saling menghargai, komitmen, dan kemampuan menyelesaikan masalah tetap menjadi faktor penting dalam hubungan.

Dikutip dari akun YouTube Njowo Rato, berikut sejumlah kombinasi neptu yang disebut dalam kategori Tibo Tinari.

1. Neptu 7 dan 14 Kombinasi dua weton dengan nilai neptu 7 dan 14 menghasilkan jumlah 21. Dalam sejumlah perhitungan tradisional Jawa, kombinasi ini dianggap memiliki potensi yang baik dalam hubungan.

Pasangan dengan kombinasi tersebut dipercaya dapat saling melengkapi ketika menjalani kehidupan bersama. Perbedaan karakter justru dianggap bisa menjadi kekuatan apabila keduanya mampu memahami satu sama lain.

Dalam pandangan primbon, perhitungan angka tidak sekadar menunjukkan jumlah, tetapi juga memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan perjalanan kehidupan pasangan.

2. Neptu 11 dan 18 Kombinasi berikutnya adalah weton dengan neptu 11 dan 18, sehingga totalnya menjadi 29.