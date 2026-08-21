Tak Mudah Kehabisan Rezeki, 5 Shio Ini Konon Punya Jalan Keberuntungan Lebih Terbuka

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan kecenderungan yang berbeda. Ada yang dikenal berani mengambil keputusan, ada pula yang unggul dalam membangun relasi hingga mengelola peluang.
Karakter tersebut kemudian kerap dikaitkan dengan keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keuangan, pekerjaan, bisnis, hingga hubungan sosial.
Sejumlah ramalan bahkan menyebut beberapa shio mempunyai peruntungan yang lebih kuat karena mampu melihat kesempatan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bernilai.
Dilansir dari Naurakom, berikut lima shio yang konon memiliki peluang besar untuk mendapatkan rezeki secara berkelanjutan.
Shio Macan dikenal memiliki keberanian dan rasa percaya diri yang tinggi. Mereka tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan dan cenderung berani mengambil risiko untuk mencapai tujuan.
Sifat berani tersebut, jika diimbangi dengan perhitungan matang, dipercaya dapat membuka banyak kesempatan. Pemilik Shio Macan juga sering digambarkan mempunyai jiwa kepemimpinan serta kreativitas yang kuat.
Kombinasi keberanian, kemampuan memimpin, dan ide-ide baru membuat mereka dinilai memiliki potensi untuk mengembangkan usaha maupun karier. Dari sinilah peluang memperoleh keuntungan dan meningkatkan kondisi finansial dipercaya dapat muncul.
Shio Naga merupakan salah satu simbol yang kuat dalam astrologi Tionghoa. Pemilik shio ini umumnya digambarkan sebagai pribadi percaya diri, ambisius, dan mempunyai kepribadian yang menonjol.
Kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu kelebihan yang membuat mereka mudah membangun koneksi dengan orang lain. Relasi yang luas tersebut dapat menjadi pintu bagi munculnya berbagai peluang, baik dalam pekerjaan maupun bisnis.
Selain pandai menjalin hubungan, Shio Naga juga disebut mempunyai kecerdasan dalam mengatur keuangan. Jika kemampuan tersebut dipadukan dengan perencanaan yang baik, mereka dipercaya berpeluang menjaga kestabilan finansial dalam jangka panjang.
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Jawa Pos
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