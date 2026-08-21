Peluang Mulai Berpihak Hari Ini, 3 Zodiak Diramal Menarik Keberuntungan Besar Mulai 21 Agustus 2026

Ilustrasi Menarik Keberuntungan (magnific)
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Dalam astrologi, keberuntungan tidak selalu dimaknai sebagai datangnya rezeki secara tiba-tiba.
Keberuntungan juga dapat hadir dalam bentuk peluang baru, hubungan yang semakin baik, keputusan yang lebih matang, atau keberanian untuk memulai sesuatu yang telah lama tertunda.
Karena itu, seseorang perlu peka ketika kesempatan mulai terbuka.
Salah satu konfigurasi astrologi yang menjadi perhatian adalah Venus di Libra yang beroposisi dengan Saturnus di Aries.
Secara simbolis, posisi ini mengajak seseorang untuk memadukan keinginan dengan kesabaran.
Ada dorongan untuk tidak sekadar mengejar hasil, tetapi juga memahami proses dan memastikan setiap langkah memiliki dasar yang kuat.
Menariknya, Aries, Libra, dan Capricorn menjadi 3 zodiak yang dipercaya paling mampu memanfaatkan energi tersebut.
Ketiganya memiliki cara berbeda dalam menarik keberuntungan dikutip dari Yourtango.com.
Aries perlu berani melepaskan pola lama, Libra dituntut lebih bijaksana dalam menentukan pilihan, sedangkan Capricorn berpeluang mendapatkan hasil dari keberanian mewujudkan sesuatu yang telah lama diimpikan.
1. Aries
Aries menjadi salah satu zodiak yang diramal mengalami perubahan energi positif pada 21 Agustus 2026.
Sekilas, oposisi Venus dan Saturnus mungkin tidak terdengar seperti konfigurasi yang identik dengan keberuntungan.
Namun, bagi Aries, pengaruh tersebut justru dapat menjadi pengingat penting mengenai apa yang perlu dipertahankan dan apa yang sudah waktunya ditinggalkan.
Ada kemungkinan Aries mulai menyadari bahwa beberapa kebiasaan atau pola pikir tertentu tidak lagi membawa dirinya menuju tujuan yang diinginkan.
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Jawa Pos
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