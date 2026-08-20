Mental Pejuang, 5 Shio Ini Konon Tak Mudah Menyerah Sebelum Berhasil

JawaPos.com - Setiap orang tentu memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan. Namun, perjalanan menuju tujuan tersebut tidak selalu mudah. Dibutuhkan keberanian, kesabaran, perencanaan, serta kemauan untuk terus bangkit ketika menghadapi kegagalan.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Beberapa shio dipercaya mempunyai karakter yang kuat, berani menghadapi tantangan, dan tidak mudah meninggalkan tujuan sebelum berhasil mencapainya.

Meski demikian, pandangan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat dijadikan patokan ilmiah untuk menentukan keberhasilan seseorang. Pada akhirnya, pencapaian tetap dipengaruhi oleh usaha, kesempatan, kemampuan, dan berbagai kondisi kehidupan.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang dipercaya memiliki semangat pantang menyerah dalam mengejar impian.

1. Shio Monyet, Tekun Menyusun Langkah Pemilik shio Monyet digambarkan sebagai pribadi yang mampu bekerja secara bertahap. Mereka tidak terburu-buru ingin mendapatkan hasil, tetapi memilih menyusun strategi dan menjalankannya sedikit demi sedikit.

Ketika sudah menentukan tujuan, mereka cenderung berusaha mempertahankan fokus. Hambatan yang muncul tidak selalu dianggap sebagai alasan untuk berhenti.

Ketekunan tersebut membuat shio Monyet dipercaya mampu membangun keberhasilan secara perlahan. Mereka akan terus memperbaiki langkah hingga mendekati target yang telah ditentukan.

2. Shio Kambing, Semakin Kuat Setelah Menghadapi Masalah Shio Kambing dikenal memiliki sisi emosional yang cukup kuat. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, kemampuan memahami perasaan diri sendiri maupun orang lain menjadi salah satu karakter yang menonjol.

Ketika menghadapi situasi sulit, mereka disebut tidak mudah menyerah. Pengalaman kurang menyenangkan justru dapat menjadi bahan pembelajaran untuk membuat mereka semakin tangguh.