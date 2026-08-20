Rezeki Datang dari Berbagai Arah, 5 Shio Ini Punya Keberuntungan Finansial

JawaPos.com - Memiliki kondisi finansial yang baik tentu menjadi harapan banyak orang. Meski begitu, perjalanan menuju kehidupan yang berkecukupan tidak selalu berjalan mudah dan setiap orang mempunyai tantangan masing-masing.

Dalam sejumlah kepercayaan tradisional, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan tahun kelahirannya. Salah satunya melalui astrologi Tiongkok yang mengenal 12 shio dan menghubungkannya dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk rezeki dan finansial.

Selain keberuntungan, sikap dalam menjalani kehidupan juga dipercaya memiliki peran. Rasa syukur, misalnya, dianggap dapat membantu seseorang menghargai apa yang telah dimiliki sekaligus mengelolanya dengan lebih bijaksana.

Dilansir dari Naurakom, berikut lima shio yang disebut memiliki keberuntungan finansial kuat dan berpotensi menikmati kehidupan yang lebih makmur berkat sifat penuh syukur.

1. Shio Babi Shio Babi kerap dikaitkan dengan kemakmuran, kenyamanan, dan keberuntungan dalam tradisi Tiongkok. Mereka disebut memiliki peluang untuk memperoleh rezeki melalui berbagai jalur.

Kemampuan berpikir dan naluri bisnis membuat pemilik shio ini dianggap mampu melihat kesempatan yang dapat memberikan keuntungan.

Namun, bukan hanya kecerdasan yang menjadi modal. Sikap menghargai dan mensyukuri apa yang dimiliki juga dianggap membantu mereka mengelola hasil yang diperoleh secara lebih bijak.

2. Shio Naga Naga termasuk salah satu shio yang sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kesuksesan. Karakternya yang percaya diri, cerdas, dan memiliki banyak potensi membuat mereka dinilai mampu berkembang di berbagai bidang.

Di balik ambisi tersebut, pemilik Shio Naga juga digambarkan sebagai pribadi yang mampu menghargai pencapaian dan tidak mudah merasa paling hebat.