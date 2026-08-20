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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 21 Agustus 2026 | 00.16 WIB

Tak Pelit dan Suka Menolong, 5 Weton Ini Diprediksi Mudah Mendapat Kelimpahan Rezeki

Weton banjir rezeki berkat ketulusan hati menurut Primbon Jawa./Freepik. - Image

Weton banjir rezeki berkat ketulusan hati menurut Primbon Jawa./Freepik.

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahirannya. Salah satu sifat yang dianggap membawa pengaruh positif adalah ketulusan hati dan kebiasaan membantu sesama.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, ada sejumlah weton yang digambarkan memiliki sifat welas asih, dermawan, serta mudah memberikan pertolongan kepada orang lain. Karakter tersebut kemudian dipercaya dapat membuka berbagai jalan keberuntungan dalam kehidupan.

Rezeki yang datang pun tidak selalu dimaknai sebagai uang atau kekayaan. Peluang pekerjaan, hubungan yang baik, bantuan dari orang lain, hingga kemudahan ketika menghadapi masalah juga dapat dianggap sebagai bentuk keberkahan.

Dikutip dari akun YouTube Kunil Primbon Jowo, berikut lima weton yang dipercaya memiliki jalan rezeki lancar berkat ketulusan hati menurut Primbon Jawa.

1. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon mempunyai jumlah neptu 13, yang berasal dari Jumat bernilai 6 dan Kliwon bernilai 7. Dalam kepercayaan yang menjadi rujukan artikel, weton ini berada di bawah naungan Dewa Wisnu.

Pemilik Jumat Kliwon sering digambarkan sebagai pribadi berwibawa dengan karakter kuat. Mereka mampu membaca keadaan dan cenderung tidak terburu-buru ketika menentukan langkah.

Sikap tersebut membuat mereka mudah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan. Tidak jarang, pemilik weton ini dipercaya menjadi sosok yang memberikan arahan atau mengambil keputusan penting.

Dalam urusan finansial, kecermatan melihat peluang menjadi salah satu keunggulannya. Rezeki dipercaya dapat berkembang ketika kemampuan tersebut dimanfaatkan secara tepat dan disertai usaha yang konsisten.

2. Rabu Pon

Rabu Pon memiliki neptu 14, terdiri dari Rabu bernilai 7 dan Pon bernilai 7. Weton ini dalam sumber tersebut dikaitkan dengan Dewa Kamajaya.

Sosok Rabu Pon dikenal memiliki pola pikir terencana dan kemampuan menganalisis keadaan. Sebelum mengambil keputusan, mereka cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan agar langkah yang dipilih tidak membawa kerugian.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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