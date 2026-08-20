Doanya Konon Menembus Langit! 5 Weton Ini Dipercaya Punya Jalan Hidup Penuh Keberkahan

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran seseorang. Bagi sebagian masyarakat, weton juga menjadi bagian dari tradisi untuk membaca karakter, perjalanan kehidupan, hingga potensi rezeki seseorang.

Kepercayaan terhadap weton telah diwariskan secara turun-temurun melalui berbagai catatan dan tafsir dalam Primbon Jawa. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah anggapan mengenai sejumlah weton yang memiliki karakter spiritual kuat.

Menurut kepercayaan tersebut, orang yang lahir pada weton tertentu dianggap mempunyai keteguhan hati, intuisi, serta karakter yang mendukung perjalanan spiritualnya. Bahkan, ada yang mengaitkannya dengan kemudahan dalam memperoleh keberuntungan dan rezeki.

Dilansir dari kanal YouTube Mbah Pitung Dino, berikut lima weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa disebut memiliki kekuatan doa dan jalan rezeki yang baik.

1. Jumat Legi Jumat Legi menjadi salah satu weton yang dipercaya memiliki sisi spiritual cukup kuat. Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang tulus, memiliki hati lembut, dan cenderung mampu menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, kombinasi Jumat dan Legi juga kerap dikaitkan dengan keberkahan serta kehidupan yang terasa lebih harmonis.

Karakter tersebut dipercaya membuat pemilik Jumat Legi mempunyai keteguhan ketika memanjatkan doa. Mereka juga disebut berpotensi memperoleh rezeki melalui jalan yang tidak selalu disangka sebelumnya.

Meski demikian, keberuntungan tersebut tetap perlu diiringi kerja keras, sikap rendah hati, serta kemampuan mengambil keputusan dengan bijaksana.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing digambarkan sebagai sosok yang mempunyai energi kuat, bersemangat, sekaligus memiliki sisi bijaksana. Mereka dipercaya mampu menjadi seseorang yang memberikan pengaruh positif kepada lingkungan sekitarnya.