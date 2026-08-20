Doanya Konon Menembus Langit! 5 Weton Ini Dipercaya Punya Jalan Hidup Penuh Keberkahan

Ilustrasi seseorang yang doanya mudah terkabul dan menembus langit.
JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran seseorang. Bagi sebagian masyarakat, weton juga menjadi bagian dari tradisi untuk membaca karakter, perjalanan kehidupan, hingga potensi rezeki seseorang.
Kepercayaan terhadap weton telah diwariskan secara turun-temurun melalui berbagai catatan dan tafsir dalam Primbon Jawa. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah anggapan mengenai sejumlah weton yang memiliki karakter spiritual kuat.
Menurut kepercayaan tersebut, orang yang lahir pada weton tertentu dianggap mempunyai keteguhan hati, intuisi, serta karakter yang mendukung perjalanan spiritualnya. Bahkan, ada yang mengaitkannya dengan kemudahan dalam memperoleh keberuntungan dan rezeki.
Dilansir dari kanal YouTube Mbah Pitung Dino, berikut lima weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa disebut memiliki kekuatan doa dan jalan rezeki yang baik.
Jumat Legi menjadi salah satu weton yang dipercaya memiliki sisi spiritual cukup kuat. Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang tulus, memiliki hati lembut, dan cenderung mampu menjaga hubungan baik dengan orang lain.
Dalam penafsiran Primbon Jawa, kombinasi Jumat dan Legi juga kerap dikaitkan dengan keberkahan serta kehidupan yang terasa lebih harmonis.
Karakter tersebut dipercaya membuat pemilik Jumat Legi mempunyai keteguhan ketika memanjatkan doa. Mereka juga disebut berpotensi memperoleh rezeki melalui jalan yang tidak selalu disangka sebelumnya.
Meski demikian, keberuntungan tersebut tetap perlu diiringi kerja keras, sikap rendah hati, serta kemampuan mengambil keputusan dengan bijaksana.
Rabu Pahing digambarkan sebagai sosok yang mempunyai energi kuat, bersemangat, sekaligus memiliki sisi bijaksana. Mereka dipercaya mampu menjadi seseorang yang memberikan pengaruh positif kepada lingkungan sekitarnya.
Dari sisi spiritual, weton ini sering dikaitkan dengan kemampuan untuk menjadi penuntun atau pemberi arah bagi orang lain.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi
Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027