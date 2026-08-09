Doa dan Harapan Disebut Berbuah Hasil, 12 Tanggal Lahir Ini Diprediksi Beruntung

JawaPos.com – Setiap orang tentu memiliki harapan dan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Ada yang berkaitan dengan karier, bisnis, kondisi finansial, hubungan, hingga cita-cita pribadi.

Dalam numerologi, tanggal lahir kerap dikaitkan dengan karakter dan energi tertentu yang dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai perjalanan seseorang.

Berdasarkan salah satu ramalan numerologi, terdapat sejumlah tanggal lahir yang disebut sedang memiliki energi positif sehingga impian dan rencana mereka berpeluang mulai menunjukkan hasil dalam waktu dekat.

Dilansir dari Economic Times, terdapat lima kelompok tanggal lahir yang disebut mempunyai peluang untuk melihat keinginan mereka berkembang menjadi kenyataan.

Berikut uraiannya:

1. Tanggal 8, 17, dan 26 Orang yang lahir pada tanggal 8, 17, atau 26 disebut mempunyai banyak gagasan besar. Mereka biasanya mampu membayangkan sesuatu yang ingin dicapai, tetapi tidak selalu mudah mengubah gagasan tersebut menjadi tindakan nyata.

Dalam ramalan numerologi ini, situasi tersebut disebut mulai mengalami perubahan. Mereka diprediksi mendapatkan motivasi maupun kesempatan yang dapat membantu merealisasikan rencana.

Peluang tersebut bisa berkaitan dengan pekerjaan, karier, usaha, maupun tujuan pribadi yang selama ini masih menjadi keinginan.

Jika mampu memanfaatkan momentum dengan baik, berbagai rencana yang sebelumnya tertunda disebut berpeluang mulai menemukan jalannya.