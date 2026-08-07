Penuh Karomah! 7 Weton Ini Dikenal Sakral Berkat Doa dan Keinginan Selalu Dikabulkan

Weton karomah karena doa dan keinginan terkabulkan kata Primbon Jawa
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, hari kelahiran tidak hanya mencerminkan karakter seseorang, tetapi juga diyakini membawa energi spiritual yang kuat. Beberapa weton tertentu disebut memiliki karomah, yakni kekuatan batin yang membuat doa dan keinginan mereka lebih mudah terkabul.
Keistimewaan ini bukan hanya karena keberuntungan semata, tetapi juga berkaitan dengan aura spiritual yang melekat pada mereka sejak lahir. Tak heran jika orang-orang dengan weton ini kerap dihormati dan dianggap memiliki kepekaan batin yang tinggi.
Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, dijelaskan bahwa terdapat tujuh weton karomah dan sakral karena segala doa dan keinginan mereka mustajabah terkabulkan menurut Primbon Jawa.
1. Minggu Wage
Weton ini memiliki neptu 13 yang terbentuk dari hari Minggu (5) dan pasaran Wagi (8), bernaung di bawah lintang Luku. Pertemuan cakra dasar bumi dan langit menghasilkan kombinasi unik antara unsur logam dan air pada kelahiran ini.
Karakteristik dominannya terlihat dari kemampuan mengendalikan nafsu dan fisik, didukung dengan kecerdasan yang tinggi dalam mengolah strategi. Aura gaibnya yang bernama aluam memancar kuat di area perut dan jari telunjuk, memberikan keistimewaan tersendiri.
Pribadi yang setia dan berwibawa ini dikenal sebagai sosok pekerja keras yang dermawan. Orang dengan kelahiran ini memiliki kedekatan khusus dengan spiritual dan ritual keagamaan. Kekuatan doanya begitu dahsyat hingga dipercaya dapat bergema ke seluruh penjuru alam semesta.
2. Senin Pon
Kelahiran dengan neptu 11 ini berasal dari hari Senin (4) dan pasaran Pon (7), berada di bawah naungan Lintang Kiriman. Perpaduan cakra seks bumi dan cakra dasar langit menghasilkan kombinasi kayu dan logam yang unik.
Jiwa kepemimpinan yang kuat menjadi ciri khas mereka, diimbangi dengan ketegasan dan kedisiplinan yang tinggi. Pribadi yang cinta damai ini lebih memilih mengalah demi menghindari konflik berkepanjangan.
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