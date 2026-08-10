3 Shio yang Dipercaya Punya Doa Kuat, Keinginannya Sering Berbuah Keajaiban

seseorang yang doanya langsung dibalas./Freepik/EyeEm
JawaPos.com – Dalam astrologi dan kepercayaan masyarakat Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter serta energi yang berbeda. Ada yang dikenal pekerja keras, ada pula yang dianggap memiliki intuisi kuat dan hati yang penuh ketulusan.
Salah satu kepercayaan yang menarik adalah anggapan bahwa beberapa shio memiliki kekuatan doa yang istimewa. Doa mereka dipercaya lebih mudah menemukan jalan, terutama ketika permintaan tersebut ditujukan untuk kebaikan diri sendiri maupun orang lain.
Meski demikian, keyakinan mengenai kekuatan doa ini tentu merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, bukan kepastian yang dapat dibuktikan secara ilmiah.
Lantas, shio apa saja yang disebut memiliki doa kuat dan kerap dikaitkan dengan datangnya keberuntungan?
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut tiga shio yang dalam kepercayaan tersebut dianggap memiliki doa kuat dan sering mendapatkan keberkahan.
Pemilik Shio Kambing dikenal memiliki karakter lembut, penuh perhatian, dan mudah tersentuh oleh keadaan orang lain.
Sifat empati menjadi salah satu kekuatan terbesar mereka. Ketika melihat orang lain mengalami kesulitan, mereka cenderung ingin membantu tanpa terlalu banyak memikirkan keuntungan untuk diri sendiri.
Dalam kepercayaan Tionghoa, ketulusan tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa doa Shio Kambing dianggap memiliki kekuatan tersendiri.
Menariknya, doa yang mereka panjatkan sering kali bukan hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi. Ketika mendoakan keluarga, sahabat, atau orang yang sedang mengalami kesulitan, keberkahan dipercaya justru dapat kembali kepada mereka dalam bentuk yang tidak terduga.
Karena itu, Shio Kambing digambarkan sebagai sosok yang memperoleh keberuntungan dari perpaduan antara niat baik, ketulusan hati, usaha, dan keyakinan.
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