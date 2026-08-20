Wibawanya Kuat, Ucapannya Berpengaruh! Ini 5 Weton Sabdo Pandito Ratu

JawaPos.com - Dalam tradisi dan kepercayaan Primbon Jawa, terdapat istilah Sabdo Pandito Ratu yang kerap dikaitkan dengan sosok berwibawa, bijaksana, serta memiliki perkataan yang dipercaya mempunyai pengaruh kuat.

Istilah tersebut menggambarkan pribadi yang mampu menjadi panutan dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan. Karena karakter tersebut, pemilik weton tertentu dipercaya memiliki peluang untuk menjadi pemimpin atau tokoh yang disegani di lingkungannya.

Namun, keistimewaan tersebut juga dianggap memiliki tanggung jawab besar. Wibawa dan pengaruh yang dimiliki perlu diimbangi dengan kerendahan hati serta kemampuan mengendalikan diri.

Dikutip dari kanal YouTube Energi Weton, berikut lima weton yang disebut termasuk Sabdo Pandito Ratu dalam Primbon Jawa.

1. Minggu Pahing Minggu Pahing mempunyai jumlah neptu 14, berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton ini digambarkan mempunyai karakter kuat serta daya kepemimpinan yang cukup menonjol. Mereka cenderung memiliki kepercayaan diri dan mampu memengaruhi orang-orang di sekitarnya.

Perjalanan hidup Minggu Pahing dipercaya tidak selalu berjalan mulus sejak awal. Berbagai pengalaman dan tantangan justru dianggap sebagai proses yang membentuk mental mereka menjadi lebih kuat.

Memasuki usia yang lebih matang, potensi kepemimpinan tersebut dipercaya semakin terlihat. Mereka dapat berkembang dalam berbagai bidang yang membutuhkan kemampuan mengambil keputusan dan memimpin orang lain.

Dari sisi rezeki, Minggu Pahing disebut mempunyai peluang yang baik. Namun, kemampuan mengendalikan ambisi dan tetap rendah hati menjadi hal penting agar keberhasilan yang diperoleh dapat bertahan lama.