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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 17 Juli 2026 | 04.38 WIB

Sabdo Pandito Ratu dalam Primbon Jawa, Ini 5 Weton yang Konon Istimewa

Weton Sabdo Pandito Ratu yang memiliki nasib dan kehidupan tertentu kata Primbon Jawa./Freepik. - Image

Weton Sabdo Pandito Ratu yang memiliki nasib dan kehidupan tertentu kata Primbon Jawa./Freepik.

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, istilah Sabdo Pandito Ratu menggambarkan sosok yang dipercaya memiliki kewibawaan, kemampuan berbicara yang kuat, serta perkataan yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap orang lain.

Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, seseorang yang termasuk dalam kategori ini diyakini memiliki karakter seperti pemimpin, dihormati oleh lingkungan sekitar, serta mampu memberikan arahan melalui kebijaksanaan dan pemikirannya.

Keistimewaan yang dikaitkan dengan weton Sabdo Pandito Ratu tidak hanya berkaitan dengan keberuntungan materi, tetapi juga dengan kemampuan mengambil keputusan, sikap adil, dan ketenangan dalam menghadapi berbagai persoalan.

Namun, di balik kelebihan tersebut, sosok dengan karakter ini juga dipercaya memiliki tantangan tersendiri. Mereka perlu menjaga sikap rendah hati dan mengendalikan diri agar tidak terjebak dalam rasa percaya diri yang berlebihan.

Meski demikian, Primbon Jawa merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan yang tidak memiliki pembuktian ilmiah. Penafsiran mengenai weton sebaiknya dipandang sebagai wawasan budaya atau hiburan.

Dikutip dari akun YouTube Energi Weton, terdapat lima weton yang dipercaya termasuk dalam kategori Sabdo Pandito Ratu dan memiliki gambaran nasib serta kehidupan tertentu menurut Primbon Jawa. Berikut daftarnya.

1. Minggu Pahing

Minggu Pahing memiliki neptu 14, dengan hari Minggu bernilai 5 ditambah pasaran Pahing bernilai 9, menandakan energi besar yang mengalir dalam diri seseorang.

Pemilik weton ini dianugerahi karisma luar biasa dan bakat kepemimpinan yang menonjol di lingkungan mereka.

Masa muda pemilik Minggu Pahing kerap diwarnai berbagai tantangan, membuat mereka merasa berbeda dari orang-orang sekitar.

 Perubahan signifikan terjadi setelah memasuki usia 30 tahun, ketika takdir mereka mulai menunjukkan arah yang lebih gemilang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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