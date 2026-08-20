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Rabbany Wanadriani
Jumat, 21 Agustus 2026 | 00.04 WIB

Bukan Cuma Kerja Keras, 5 Zodiak Ini Disebut Punya Bakat Alami Mengumpulkan Kekayaan

ilustrasi zodiak hidup kaya raya. (Freepik) - Image

ilustrasi zodiak hidup kaya raya. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam astrologi, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan tanda zodiak yang menaunginya. Kepribadian seperti disiplin, teliti, berani mengambil keputusan, dan percaya diri dipercaya dapat membantu seseorang dalam mengejar kesuksesan.

Selain kerja keras dan kemampuan mengelola keuangan, astrologi juga mengaitkan sejumlah karakter zodiak dengan potensi membangun kehidupan yang mapan.

Dilansir dari Co–Star Astrology, berikut lima zodiak yang disebut memiliki karakter pendukung untuk mencapai kesuksesan finansial dan membangun kekayaan dalam jangka panjang.

1. Capricorn

Capricorn dikenal sebagai sosok yang disiplin dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Mereka biasanya tidak terburu-buru mengejar hasil instan, melainkan memilih membangun kesuksesan sedikit demi sedikit.

Kemampuan menyusun rencana jangka panjang menjadi salah satu keunggulannya. Capricorn cenderung mempertimbangkan konsekuensi sebelum mengambil keputusan, terutama ketika menyangkut pekerjaan dan keuangan.

Karakter tersebut membuat mereka berpotensi berkembang dalam berbagai bidang, mulai dari pekerjaan profesional, bisnis, hingga posisi kepemimpinan.

Bagi Capricorn, kesuksesan bukan sesuatu yang harus diperoleh dalam semalam. Mereka lebih percaya pada proses, konsistensi, dan pencapaian yang dibangun secara bertahap.

2. Taurus

Taurus memiliki ketertarikan terhadap kenyamanan, keindahan, dan kehidupan berkualitas. Namun, kecintaan terhadap kemewahan tidak selalu membuat mereka boros.

Zodiak berelemen tanah ini justru dikenal cukup realistis ketika berhadapan dengan urusan materi. Mereka mampu menikmati hasil kerja sekaligus mempertimbangkan keamanan finansial untuk masa depan.

Taurus juga mempunyai potensi berkembang dalam bidang yang berkaitan dengan properti, seni, mode, maupun keuangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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