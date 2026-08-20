Bukan Cuma Kerja Keras, 5 Zodiak Ini Disebut Punya Bakat Alami Mengumpulkan Kekayaan

ilustrasi zodiak hidup kaya raya. (Freepik)
JawaPos.com - Dalam astrologi, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan tanda zodiak yang menaunginya. Kepribadian seperti disiplin, teliti, berani mengambil keputusan, dan percaya diri dipercaya dapat membantu seseorang dalam mengejar kesuksesan.
Selain kerja keras dan kemampuan mengelola keuangan, astrologi juga mengaitkan sejumlah karakter zodiak dengan potensi membangun kehidupan yang mapan.
Dilansir dari Co–Star Astrology, berikut lima zodiak yang disebut memiliki karakter pendukung untuk mencapai kesuksesan finansial dan membangun kekayaan dalam jangka panjang.
Baca Juga:Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Kamis, 20 Agustus 2026: Jaga Kondisi Tubuh dan Jangan Abaikan Waktu
Capricorn dikenal sebagai sosok yang disiplin dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Mereka biasanya tidak terburu-buru mengejar hasil instan, melainkan memilih membangun kesuksesan sedikit demi sedikit.
Kemampuan menyusun rencana jangka panjang menjadi salah satu keunggulannya. Capricorn cenderung mempertimbangkan konsekuensi sebelum mengambil keputusan, terutama ketika menyangkut pekerjaan dan keuangan.
Karakter tersebut membuat mereka berpotensi berkembang dalam berbagai bidang, mulai dari pekerjaan profesional, bisnis, hingga posisi kepemimpinan.
Bagi Capricorn, kesuksesan bukan sesuatu yang harus diperoleh dalam semalam. Mereka lebih percaya pada proses, konsistensi, dan pencapaian yang dibangun secara bertahap.
Taurus memiliki ketertarikan terhadap kenyamanan, keindahan, dan kehidupan berkualitas. Namun, kecintaan terhadap kemewahan tidak selalu membuat mereka boros.
Zodiak berelemen tanah ini justru dikenal cukup realistis ketika berhadapan dengan urusan materi. Mereka mampu menikmati hasil kerja sekaligus mempertimbangkan keamanan finansial untuk masa depan.
Taurus juga mempunyai potensi berkembang dalam bidang yang berkaitan dengan properti, seni, mode, maupun keuangan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi
Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027