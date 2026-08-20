Kaya Raya dan Hidup Nyaman, 6 Shio Ini Disebut Paling Beruntung Soal Materi

seseorang yang sekejap mata jadi kaya raya./Freepik/drobotdean
JawaPos.com - Kehidupan yang mapan dan kondisi finansial yang stabil menjadi impian banyak orang. Meski begitu, setiap orang tentu memiliki perjalanan berbeda dalam mencapai kesejahteraan.
Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, karakter dan peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai keberuntungan materi yang lebih kuat dibandingkan lainnya.
Namun, anggapan bahwa seseorang bisa kaya dengan sedikit usaha tentu bukan jaminan kehidupan nyata. Kerja keras, kemampuan mengelola uang, dan keputusan yang tepat tetap menjadi faktor penting dalam membangun kesejahteraan.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut enam shio yang dalam ramalan tersebut disebut memiliki hoki finansial tinggi.
Shio Tikus kerap dikaitkan dengan kecerdasan, kelincahan, dan kemampuan menyusun strategi. Mereka dipercaya mampu melihat kesempatan yang mungkin luput dari perhatian orang lain.
Dalam pekerjaan maupun bisnis, kemampuan membaca situasi menjadi salah satu kekuatan mereka. Ide sederhana pun dipercaya dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang menghasilkan keuntungan.
Karena itu, Shio Tikus sering digambarkan sebagai pribadi yang mampu membuka jalan rezeki melalui kecerdikan dan kemampuan mengambil keputusan.
Naga dikenal sebagai salah satu simbol kekuatan dan keberuntungan dalam astrologi Tiongkok. Pemilik shio ini dipercaya memiliki kepercayaan diri, karisma, serta jiwa kepemimpinan yang kuat.
Ketika menghadapi masalah, mereka disebut mampu mencari jalan keluar melalui peluang baru. Keberanian mengambil langkah besar juga menjadi karakter yang dianggap mendukung pencapaian finansial.
Dalam ramalan tersebut, Shio Naga bahkan digambarkan memiliki peluang untuk menikmati kehidupan yang serba berkecukupan.
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Jawa Pos
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