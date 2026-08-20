Berani Ambil Risiko dan Jeli Melihat Peluang, 6 Shio Ini Disebut Calon Pengusaha Sukses

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Berwirausaha menjadi salah satu pilihan bagi mereka yang ingin membangun sumber penghasilan sekaligus mencapai kemandirian finansial. Namun, menjalankan bisnis tentu membutuhkan lebih dari sekadar modal.
Keberanian mengambil keputusan, kemampuan membaca peluang, ketekunan, serta kesanggupan menghadapi risiko menjadi beberapa hal yang dapat menentukan perjalanan seorang pengusaha.
Dalam astrologi Tiongkok, karakter setiap shio dipercaya memiliki keunikan masing-masing. Beberapa di antaranya bahkan dianggap mempunyai sifat yang mendukung keberhasilan dalam dunia bisnis.
Dilansir dari Naurakom, berikut enam shio yang dipercaya memiliki potensi meraih kemakmuran apabila menekuni bidang usaha.
Shio Babi disebut memiliki karakter yang mendukung seseorang untuk terjun ke dunia kewirausahaan. Mereka dianggap memiliki keberanian dalam menghadapi risiko serta insting yang cukup baik ketika harus menentukan pilihan.
Kemampuan tersebut membuat mereka dinilai mampu menghadapi berbagai persoalan dalam bisnis. Jika dipadukan dengan perencanaan dan kerja keras, karakter ini dipercaya dapat menjadi modal untuk membangun usaha yang berkembang.
Kejujuran dan kesetiaan menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan Shio Anjing. Dalam bisnis, sifat tersebut dapat membantu membangun kepercayaan dengan pelanggan, mitra, maupun orang-orang yang bekerja sama dengannya.
Mereka juga dikenal mampu mengambil keputusan dengan cepat ketika menghadapi peluang. Reputasi yang dibangun melalui sikap jujur dan konsisten dipercaya dapat menjadi salah satu kekuatan dalam mempertahankan bisnis.
Shio Kelinci dikenal memiliki pemikiran kreatif dan kemampuan beradaptasi. Ketika kondisi pasar berubah, mereka dipercaya lebih mudah menyesuaikan strategi dan mencari pendekatan baru.
Kemampuan berkomunikasi serta membangun hubungan dengan orang lain juga menjadi keunggulan. Dalam menjalankan usaha, hal tersebut dapat membantu memperluas jaringan sekaligus mempertahankan hubungan dengan pelanggan.
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Jawa Pos
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