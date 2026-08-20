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Novia Tri Astuti
Kamis, 20 Agustus 2026 | 23.52 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Kamis, 20 Agustus 2026: Jaga Kondisi Tubuh dan Jangan Abaikan Waktu

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Kamis, 20 Agustus 2026, perlu mendapatkan perhatian lebih.

Kondisi tubuh sebaiknya tidak diabaikan, terutama jika belakangan Pisces merasa lebih mudah lelah atau kurang bugar.

AstroTalk menyarankan Pisces memperhatikan kondisi tubuh dengan melakukan pemeriksaan kesehatan yang diperlukan serta memberikan waktu cukup untuk beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces hari ini, Kamis, 20 Agustus 2026, dilansir dari AstroTalk.

Pisces sebaiknya tidak menganggap remeh perubahan kondisi tubuh. Jika belakangan merasa mudah lelah atau kurang fit, kurangi aktivitas yang tidak terlalu penting dan berikan tubuh kesempatan untuk memulihkan energi.

Istirahat bukan berarti berhenti produktif. Tubuh membutuhkan waktu pemulihan agar energi dapat kembali digunakan secara optimal.

Selain tidur yang cukup, Pisces juga perlu menjaga pola makan dan asupan cairan. Jangan sampai kesibukan membuat kebutuhan dasar tubuh terabaikan.

Mood Pisces tercatat Romantic, dengan angka keberuntungan 8. Suasana hati yang lebih hangat dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan yang membuat pikiran lebih nyaman dan membantu menjaga keseimbangan emosional.

Editor: Novia Tri Astuti
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