Punya Karisma dan Rezeki Kuat, 6 Weton Ini Disebut Berpotensi Jadi Pemimpin

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk membaca berbagai sisi kehidupan seseorang, mulai dari karakter, kecocokan pasangan, hingga peruntungan.

Primbon Jawa juga mengenal sejumlah weton yang dianggap memiliki karakter unggulan. Mereka dipercaya mempunyai sifat yang mendukung keberhasilan, seperti pekerja keras, bertanggung jawab, berwibawa, dan pandai menghadapi berbagai keadaan.

Berdasarkan tafsir primbon, beberapa weton bahkan disebut memiliki peluang kehidupan yang lebih mapan. Rezeki yang diperoleh bukan hanya dinikmati sendiri, tetapi dipercaya dapat memberikan dampak positif bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut enam weton yang dalam kepercayaan primbon disebut memiliki peruntungan menarik dalam hal rezeki, kesuksesan, dan kepemimpinan.

1. Kamis Pahing Orang yang lahir pada Kamis Pahing dikenal memiliki kecenderungan berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Mereka juga digambarkan berani menghadapi tantangan dan tidak gampang menyerah ketika menemui hambatan.

Selain memiliki wawasan luas, pemilik weton ini dipercaya cukup pandai berkomunikasi dan mempunyai ambisi untuk mencapai tujuan. Keinginan tersebut mendorong mereka bekerja keras demi mendapatkan hasil yang diharapkan.

Kamis Pahing juga kerap dikaitkan dengan perhatian terhadap penampilan, kebersihan, dan keindahan. Dalam urusan rezeki, primbon menggambarkan mereka sebagai sosok yang berpeluang menjalani kehidupan berkecukupan.

2. Selasa Wage Selasa Wage disebut sebagai salah satu weton dengan karakter kuat. Mereka digambarkan memiliki keberanian dalam menghadapi berbagai persoalan dan mampu bertahan ketika berada dalam situasi sulit.

Dalam kepercayaan primbon, karakter Selasa Wage juga berkaitan dengan kesabaran, kesetiaan, serta rasa tanggung jawab. Mereka cenderung dapat dipercaya dan bersedia membantu orang lain ketika dibutuhkan.