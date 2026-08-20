Punya Karisma dan Rezeki Kuat, 6 Weton Ini Disebut Berpotensi Jadi Pemimpin

Weton unggulan yang ditakdirkan kaya, sukses, dan berkuasa kata primbon jawa
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk membaca berbagai sisi kehidupan seseorang, mulai dari karakter, kecocokan pasangan, hingga peruntungan.
Primbon Jawa juga mengenal sejumlah weton yang dianggap memiliki karakter unggulan. Mereka dipercaya mempunyai sifat yang mendukung keberhasilan, seperti pekerja keras, bertanggung jawab, berwibawa, dan pandai menghadapi berbagai keadaan.
Berdasarkan tafsir primbon, beberapa weton bahkan disebut memiliki peluang kehidupan yang lebih mapan. Rezeki yang diperoleh bukan hanya dinikmati sendiri, tetapi dipercaya dapat memberikan dampak positif bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya.
Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut enam weton yang dalam kepercayaan primbon disebut memiliki peruntungan menarik dalam hal rezeki, kesuksesan, dan kepemimpinan.
Orang yang lahir pada Kamis Pahing dikenal memiliki kecenderungan berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Mereka juga digambarkan berani menghadapi tantangan dan tidak gampang menyerah ketika menemui hambatan.
Selain memiliki wawasan luas, pemilik weton ini dipercaya cukup pandai berkomunikasi dan mempunyai ambisi untuk mencapai tujuan. Keinginan tersebut mendorong mereka bekerja keras demi mendapatkan hasil yang diharapkan.
Kamis Pahing juga kerap dikaitkan dengan perhatian terhadap penampilan, kebersihan, dan keindahan. Dalam urusan rezeki, primbon menggambarkan mereka sebagai sosok yang berpeluang menjalani kehidupan berkecukupan.
Selasa Wage disebut sebagai salah satu weton dengan karakter kuat. Mereka digambarkan memiliki keberanian dalam menghadapi berbagai persoalan dan mampu bertahan ketika berada dalam situasi sulit.
Dalam kepercayaan primbon, karakter Selasa Wage juga berkaitan dengan kesabaran, kesetiaan, serta rasa tanggung jawab. Mereka cenderung dapat dipercaya dan bersedia membantu orang lain ketika dibutuhkan.
Kebiasaan menjalani hidup secara sederhana sejak awal dipercaya membentuk pribadi yang lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Ketekunan dan kemampuan bertahan tersebut menjadi modal untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi
Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027