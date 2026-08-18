Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 19 Agustus 2026 | 02.23 WIB

Selalu Jadi Sorotan, 5 Shio Ini Disebut Punya Jiwa Pemimpin dan Banyak Bakat

ilustrasi shio yang terlahir hebat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang terlahir hebat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Astrologi Tionghoa kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk mengenali karakter dan potensi diri. Dalam kepercayaan tersebut, setiap shio memiliki gambaran sifat serta keunggulan yang berbeda-beda.

Dari 12 shio yang dikenal dalam astrologi Tionghoa, ada beberapa yang dianggap mempunyai karakter menonjol. Mereka digambarkan memiliki keberanian, kemampuan memimpin, kecerdasan, hingga daya tarik yang membuatnya mudah mendapat perhatian.

Karakter tersebut dipercaya dapat membantu seseorang menghadapi tantangan sekaligus membuka peluang untuk meraih pencapaian yang lebih besar. Tidak sedikit pula yang kemudian melihat sosok dengan karakter seperti ini sebagai inspirasi atau panutan.

Dilansir dari Business Insider, berikut lima shio yang disebut memiliki bakat dan karakter kuat serta berpotensi menjadi sosok berpengaruh.

1. Shio Macan

Pemilik shio Macan dikenal mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Mereka cenderung berani mengambil keputusan dan tidak mudah mundur ketika berhadapan dengan tantangan.

Karisma yang kuat membuat mereka relatif mudah menarik perhatian orang lain. Kemampuan memimpin, keberanian mencoba sesuatu yang baru, serta kreativitas menjadi beberapa keunggulan yang sering dikaitkan dengan shio ini.

Mereka juga tidak segan mengambil langkah besar ketika memiliki target tertentu. Sikap berani tersebut membuat Macan kerap dipandang sebagai sosok yang mampu menginspirasi lingkungan sekitarnya.

2. Shio Ayam

Shio Ayam digambarkan sebagai pribadi yang disiplin dan memiliki orientasi kuat terhadap tujuan. Mereka tidak selalu mengejar hasil secara instan, tetapi bersedia menjalani proses secara bertahap.

Ketika sudah menentukan sasaran, mereka cenderung konsisten dan mampu mempertahankan fokus dalam waktu panjang. Tekad tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi tekanan maupun kegagalan.

Kemampuan menyusun strategi, menjaga ketahanan diri, serta mengambil keputusan secara terukur membuat shio Ayam kerap diasosiasikan dengan karakter pemimpin yang tangguh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Gampang Menyerah, 5 Weton Ini Diprediksi Punya Bakat Jadi Pemimpin dan Orang Kaya - Image
Zodiak

Tak Gampang Menyerah, 5 Weton Ini Diprediksi Punya Bakat Jadi Pemimpin dan Orang Kaya

Rabu, 19 Agustus 2026 | 01.02 WIB

Punya Jiwa Pemimpin Alami, 5 Weton Ini Diramal Bakal Jadi Sosok yang Disegani Banyak Orang - Image
Zodiak

Punya Jiwa Pemimpin Alami, 5 Weton Ini Diramal Bakal Jadi Sosok yang Disegani Banyak Orang

Senin, 17 Agustus 2026 | 04.32 WIB

Cara Bagaimana Pemimpin Hebat Membuat Anggota Tim Merasa Dihargai Menurut Psikologi, Apa Sajakah? - Image
Lifestyle

Cara Bagaimana Pemimpin Hebat Membuat Anggota Tim Merasa Dihargai Menurut Psikologi, Apa Sajakah?

Minggu, 16 Agustus 2026 | 19.19 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore