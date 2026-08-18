Selalu Jadi Sorotan, 5 Shio Ini Disebut Punya Jiwa Pemimpin dan Banyak Bakat

ilustrasi shio yang terlahir hebat. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Astrologi Tionghoa kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk mengenali karakter dan potensi diri. Dalam kepercayaan tersebut, setiap shio memiliki gambaran sifat serta keunggulan yang berbeda-beda.
Dari 12 shio yang dikenal dalam astrologi Tionghoa, ada beberapa yang dianggap mempunyai karakter menonjol. Mereka digambarkan memiliki keberanian, kemampuan memimpin, kecerdasan, hingga daya tarik yang membuatnya mudah mendapat perhatian.
Karakter tersebut dipercaya dapat membantu seseorang menghadapi tantangan sekaligus membuka peluang untuk meraih pencapaian yang lebih besar. Tidak sedikit pula yang kemudian melihat sosok dengan karakter seperti ini sebagai inspirasi atau panutan.
Dilansir dari Business Insider, berikut lima shio yang disebut memiliki bakat dan karakter kuat serta berpotensi menjadi sosok berpengaruh.
Pemilik shio Macan dikenal mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Mereka cenderung berani mengambil keputusan dan tidak mudah mundur ketika berhadapan dengan tantangan.
Karisma yang kuat membuat mereka relatif mudah menarik perhatian orang lain. Kemampuan memimpin, keberanian mencoba sesuatu yang baru, serta kreativitas menjadi beberapa keunggulan yang sering dikaitkan dengan shio ini.
Mereka juga tidak segan mengambil langkah besar ketika memiliki target tertentu. Sikap berani tersebut membuat Macan kerap dipandang sebagai sosok yang mampu menginspirasi lingkungan sekitarnya.
Shio Ayam digambarkan sebagai pribadi yang disiplin dan memiliki orientasi kuat terhadap tujuan. Mereka tidak selalu mengejar hasil secara instan, tetapi bersedia menjalani proses secara bertahap.
Ketika sudah menentukan sasaran, mereka cenderung konsisten dan mampu mempertahankan fokus dalam waktu panjang. Tekad tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi tekanan maupun kegagalan.
Kemampuan menyusun strategi, menjaga ketahanan diri, serta mengambil keputusan secara terukur membuat shio Ayam kerap diasosiasikan dengan karakter pemimpin yang tangguh.
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Jawa Pos
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