Membedakan Pemimpin Hebat dari Pemimpin yang Baik? Coba Ajukan 8 Pertanyaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua pemimpin yang baik adalah pemimpin yang hebat.

Seorang pemimpin yang baik mungkin mampu mencapai target, menjaga hubungan dengan tim, mengambil keputusan dengan cukup bijaksana, dan membuat orang lain merasa nyaman bekerja bersamanya. Namun, kepemimpinan yang hebat biasanya melampaui kemampuan untuk sekadar mengelola orang.

Pemimpin hebat mampu membuat orang lain berkembang. Ia tidak hanya bertanya, “Bagaimana saya bisa membuat tim mencapai tujuan?”, tetapi juga, “Bagaimana saya bisa membuat orang-orang di dalam tim ini menjadi lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih berani mengambil tanggung jawab?”

Dalam psikologi kepemimpinan, kualitas seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari hasil yang dicapai. Cara seseorang menghadapi tekanan, menerima kritik, memperlakukan orang yang tidak memiliki kekuasaan, mengelola ego, dan merespons kegagalan juga memberikan gambaran tentang kualitas kepemimpinannya.

Menariknya, karakter tersebut sering kali lebih mudah terlihat melalui pertanyaan daripada melalui jabatan atau pencapaian.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (20/8), jika Anda ingin mengetahui apakah seseorang hanya pemimpin yang baik atau memiliki potensi menjadi pemimpin yang benar-benar hebat, coba ajukan delapan pertanyaan berikut.

1. “Apa yang Anda lakukan ketika orang lain tidak setuju dengan Anda?”

Ini adalah pertanyaan sederhana, tetapi jawabannya bisa sangat revealing.

Pemimpin yang belum matang secara psikologis sering menganggap ketidaksetujuan sebagai ancaman terhadap otoritasnya. Ketika seseorang mempertanyakan keputusan mereka, respons yang muncul bisa berupa defensif, marah, menyalahkan, atau berusaha membungkam perbedaan pendapat.