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Rabbany Wanadriani
Rabu, 19 Agustus 2026 | 23.53 WIB

Punya Jiwa Pemimpin, Ini 7 Tanggal Lahir yang Disebut Berpengaruh

ilustrasi teman yang sedang mengobrol. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi teman yang sedang mengobrol. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Numerologi meyakini bahwa angka yang berkaitan dengan tanggal lahir dapat menggambarkan sejumlah karakter dan kecenderungan seseorang. Setiap angka dipercaya mempunyai energi atau getaran tersendiri yang dapat dikaitkan dengan kepribadian individu.

Salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan angka tertentu adalah kemampuan berkomunikasi, meyakinkan, serta memengaruhi orang lain. Mereka yang memiliki karakter tersebut biasanya mampu menyampaikan gagasan dengan cara yang menarik dan mudah diterima.

Dilansir dari English Jagran, berikut tujuh tanggal lahir yang disebut memiliki kemampuan kuat dalam memengaruhi orang lain sekaligus berkomunikasi secara efektif.

1. Tanggal 5

Orang yang lahir pada tanggal 5 dikenal memiliki karakter yang luwes dan mudah menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan. Mereka juga disebut memiliki cara berpikir yang cepat dan tajam.

Kombinasi tersebut membuat mereka cukup piawai dalam berdebat maupun menyampaikan pendapat. Mereka dapat menggunakan kemampuan berpikir dan berkomunikasi untuk membuat orang lain mempertimbangkan sudut pandang yang mereka sampaikan.

2. Tanggal 9

Mereka yang lahir pada tanggal 9 biasanya digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai visi serta keyakinan kuat terhadap sesuatu yang dianggap penting.

Keteguhan tersebut dapat membuat mereka mampu mengajak orang lain untuk memahami dan mendukung gagasan yang dimiliki. Semangat serta kegigihan yang ditunjukkan juga membuat mereka berpotensi tampil sebagai sosok yang berpengaruh.

3. Tanggal 3

Editor: Setyo Adi Nugroho
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