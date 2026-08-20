Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio pada Kamis, 20 Agustus 2026: Jaga Stamina dan Pikiran

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Kamis, 20 Agustus 2026, secara umum berada dalam kondisi yang cukup baik.
Meski demikian, Scorpio tetap perlu memperhatikan kebiasaan sehari-hari, terutama aktivitas fisik, kecukupan cairan, serta waktu istirahat agar tubuh tidak mudah kehilangan energi.
AstroTalk menyarankan Scorpio tetap aktif, menjaga asupan air, dan memberi kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan diri ketika mulai terasa lelah.
Scorpio mungkin menjalani aktivitas yang cukup padat sehingga rasa lelah lebih mudah muncul.
Mood Tired juga menjadi pengingat agar Scorpio tidak memaksakan tubuh ketika energi mulai menurun.
Tetap bergerak memang penting, tetapi aktivitas tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan tubuh.
Tidak harus melakukan olahraga dengan intensitas tinggi. Berjalan kaki, melakukan peregangan ringan, atau sekadar mengurangi kebiasaan duduk terlalu lama sudah dapat menjadi pilihan untuk menjaga tubuh tetap aktif.
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Jawa Pos
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