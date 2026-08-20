Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn pada Kamis, 20 Agustus 2026: Jangan Abaikan Sinyal Tubuh

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Kamis, 20 Agustus 2026, membutuhkan perhatian lebih dibandingkan biasanya.
Kondisi tubuh mungkin terasa lebih sensitif sehingga berbagai tanda kelelahan sebaiknya tidak diabaikan, terutama ketika aktivitas harian mulai menguras energi.
Capricorn juga perlu memberi ruang bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Kamis, 20 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Capricorn mungkin masih merasa mampu menyelesaikan berbagai aktivitas meskipun tubuh sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Namun, terus memaksakan diri justru berpotensi membuat stamina semakin menurun.
Mood Capricorn besok tercatat Tired, sehingga rasa lelah mungkin terasa lebih dominan. Ketika tubuh membutuhkan jeda, tidak perlu merasa bersalah untuk mengambil waktu istirahat.
Memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan energi merupakan bagian penting dari menjaga kesehatan.
Kualitas tidur juga sebaiknya menjadi perhatian utama. Istirahat yang cukup dapat membantu tubuh melakukan pemulihan setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Jika selama beberapa waktu terakhir pola tidur kurang teratur, cobalah memperbaikinya secara bertahap.
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Jawa Pos
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