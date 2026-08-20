Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius pada Kamis, 20 Agustus 2026: Jaga Cairan dan Hindari Panas

JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Kamis, 20 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar tubuh, terutama cairan dan asupan makanan ketika menjalani aktivitas di luar ruangan.

Kesibukan yang padat sebaiknya tidak membuat Aquarius lupa menjaga kondisi fisik.

Selain kesehatan tubuh, kondisi emosional juga perlu diperhatikan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Kamis, 20 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aquarius disarankan selalu membawa air minum ketika bepergian. Kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu memastikan tubuh tetap mendapatkan cairan yang cukup, terutama jika aktivitas berlangsung cukup lama atau dilakukan di luar ruangan.

Membawa camilan juga dapat menjadi pilihan ketika Aquarius memiliki jadwal aktivitas yang padat. Pilih makanan ringan yang cukup mengenyangkan dan bernutrisi, bukan hanya makanan tinggi gula atau terlalu berat bagi tubuh.

Jika harus beraktivitas di luar, Aquarius perlu memperhatikan kondisi cuaca. Hindari berada terlalu lama di bawah paparan panas atau sinar matahari secara langsung.